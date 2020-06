Anche Facebook per lo shopping online

Facebook imprime un’accelerazione sullo shopping via social. Recentemente il CEO Mark Zuckerberg ha presentato Facebook Shops, uno strumento destinato alle Pmi e alle aziende più grandi che vogliono affacciarsi alle vendite online. Dopo una stagione molto difficile tante piccole imprese stanno lottando per sopravvivere e, con la chiusura forzata dei negozi fisici, stanno provando a integrare anche il canale online. L’obiettivo dichiarato di Facebook Shops è quello di rendere lo shopping più immediato e di consentire a imprese di qualunque dimensione di usare le app per connettersi direttamente con i propri clienti.

La creazione di un Facebook Shop è semplice e gratuita: le aziende possono scegliere i prodotti che vogliono inserire nel loro catalogo e personalizzare l’aspetto del negozio con una loro immagine di copertina e con i colori che rimandano al proprio brand. Si potranno trovare i Facebook Shops sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram di un’azienda, oppure nelle storie e negli annunci pubblicitari; partendo da lì, si potrà accedere all’intera collezione, salvare i prodotti ai quali si è interessati e fare un ordine, che potrà essere completato sul sito web del marchio in questione.

Dai Facebook Shops si potranno, naturalmente, inviare messaggi a un’azienda attraverso WhatsApp, Messenger o Instagram Direct, anche solo per chiedere informazioni aggiuntive, supporto o monitorare i tempi e le modalità di consegne.

Secondo alcuni analisti l’introduzione di Facebook Shops potrebbe portare all’aumento dei budget pubblicitari da parte delle aziende verso il colosso di Menlo Park, oppure agevolare lo stanziamento di una percentuale dei prodotti venduti riservata a Facebook o Instagram.

Facebook sta investendo molto nello sviluppo di altre nuove funzionalità, per integrarle con i Facebook Shops, così da aiutare i clienti nella ricerca dei prodotti a cui sono interessati, per rendere sempre più semplice l’acquisto. In estate, a partire dagli Stati Uniti, sarà avviato Instagram Shop, un nuovo modo per scoprire e acquistare i prodotti desiderati nella sezione Esplora di Instagram. In questo modo si potranno sfogliare le selezioni dei propri brand e designer preferiti, filtrare per categorie merceologiche come bellezza e casa, e in pochi click acquistare, tutto in un unico posto.

Oltre a queste nuove funzionalità, sono già in fase di test anche nuove modalità per rendere più semplice ottenere premi dalle aziende, consentendo alle persone di collegare i propri programmi fedeltà all’account Facebook.

CHI È ated – ICT Ticino - ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids a da tutte le sue altre iniziative.

