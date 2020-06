Come essere sostenibili con la tecnologia

È sempre più chiaro che la sostenibilità svolge un ruolo importante in tutti i settori economici e produttivi. Ma il potenziale diventa particolarmente elevato nel settore tecnologico, dove ci sono realtà in grado di valorizzare e riutilizzare in modo responsabile quei dispositivi ormai datati e non più riutilizzabili. E qui interviene CBA, un’azienda con sede a Zurigo fondata nel 1987, che in qualità di broker indipendente affianca imprese e professionisti nell’ambito degli investimenti tecnologici, così da individuare le soluzioni tecnologiche migliori per sostituire e smaltire computer, tablet o altri hardware divenuti obsoleti.

Con ated-ICT Ticino si è instaurata una collaborazione molto proficua nelle settimane di lockdown, perché CBA ha risposto alla “chiamata” e gara di generosità tramite www.solidarietadigitaleated.ch, regalando decine di laptop nelle settimane in cui le richieste per l’associazione sono state davvero importanti. A beneficiare delle donazioni sono state molte realtà del territorio ticinese come: l’Ente Ospedaliero, le case per anziani e le case medicalizzate sparse in tutto il Cantone e la Task Force di sostegno psicologico del Cantone.

Abbiamo contattato Edy Amonini, Partner di CBA Computer Broker AG, per chiedergli quali sono le motivazioni che hanno spinto la sua realtà a collaborare con ated-ICT Ticino in un periodo così complesso.

Voi vi occupate di seguire i vostri clienti nella vendita e nell’acquisto di hardware usato sia in Svizzera che in Europa. Da cosa è nata l’idea di sostenere l’iniziativa solidale promossa da ated-ICT Ticino?

La CBA, oltre ad essere un partner tecnologico e ecologico nel settore dell’IT, quale supporto alle grandi, medie e piccole aziende, è molto sensibile alle necessità di coloro che in momenti critici, non hanno la possibilità di attingere in modo efficiente ed efficace nell’impiego dei sistemi informatici, e come nella realtà che ci ha coinvolti tutti, ha risposto presente all’iniziativa.

Si parla molto di sostenibilità in ambito tecnologico e anche di obsolescenza informatica. In che modo una realtà come la vostra può essere un partner di riferimento per imprese e professionisti?

Operiamo in particolar modo nel riacquisto del materiale Hardware che le aziende dismettono periodicamente e questo permette loro di ottimizzare i costi e pianificare al meglio gli investimenti ottenendo dei vantaggi economici sulla rivalutazione dell’usato.

La certificazione nel contesto della cancellazione dei dati è il fiore all’occhiello della CBA, e garantisce al cliente la più elevata segretezza gestionale dei contenuti nei dispositivi evitando la fuoriuscita delle informazioni importanti.

Questa operatività permette a partner deboli finanziariamente di potersi permette dispositivi professionali ad un prezzo inferiore alla normalità, in particolare nei paesi a basso potere di acquisto.

Durante i mesi scorsi, il remote working ha raggiunto picchi mai visti anche in Svizzera, come hanno reagito i vostri clienti a questa modalità di lavoro da casa? Quali sono state le richieste e le necessità di intervento che avete osservato come le più frequenti?

Abbiamo registrato un incremento della domanda di PC portatili usati, per il lavoro da casa, sia a noleggio che in acquisto.

Le aziende che erano pronte per il cambio dei dispositivi hanno frenato l’azione per poter equipaggiare il personale.

CHI È ated – ICT Ticino ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids a da tutte le sue altre iniziative.

ated