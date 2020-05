Da Apple un nuovo aggiornamento IOS contro il Covid-19

Come ha comunicato Apple nei giorni scorsi, è stato rilasciato un importante aggiornamento iOs 13.5 (oltre che iPadOs 13.5) con due novità sostanziali dettate dal periodo Covid-19. Si tratta del contact-tracing (ovvero il sistema per tracciare i contatti tramite applicazioni nel cellulare) e del miglioramento della tecnologia Face Id, quando si indossa la mascherina.

Nelle scorse settimane proprio Apple e Google avevano sviluppato una tecnologia in tandem per consentire tramite cellulare il tracciamento dei contatti e ora l’aggiornamento di Apple iOs 13,5 la integra e la rende subito disponibile. Va anche detto che scaricando l’aggiornamento il contact-tracing è disabilitato di default perché funziona soltanto in combinazione con un’apposita applicazione.

In Svizzera l’applicazione di tracciamento dovrebbe essere disponibile forse da fine giugno e soltanto allora si potrà attivare la tecnologia di contact-tracing dal percorso Impostazioni > Privacy > Salute > Covid-19 Exposure Logging.

Un’altra novità, che come rileva Assodigitale «dovrebbe rendere lo sblocco dell’iPhone meno frustrante quando dobbiamo indossare una mascherina», è il sistema per bypassare lo sblocco del dispositivo tramite riconoscimento facciale (Face Id), proponendo lo sblocco tramite codice da immettere sullo schermo. Certo, c’è un modo per istruire il riconoscimento facciale anche con metà viso coperto, ma così è più

semplice.

Sfortunatamente, Face ID non funzionerà ancora con la mascherina, ma Apple afferma che il suo nuovo aggiornamento iOS 13.5 ridurrà il tempo necessario all’iPhone per presentare il campo del codice password, quando il viso è coperto. Con l’aggiornamento, gli iPhone compatibili chiederanno ai portatori di maschere di inserire il loro passcode “automaticamente” quando passano verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo.

