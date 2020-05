La notte del racconto (anche) in veste digitale

In un periodo di emergenza come quello attuale, nascono in Ticino due progetti pensati su misura per bimbi e ragazzi. Sono iniziative legate alla Notte del Racconto 2020, promosse da ated-ICT Ticino in collaborazione con Libera il Libro e Swisscom e vedono coinvolti numerosi enti che operano nella Svizzera italiana: Bibliomedia Svizzera italiana (BMS), ISMR-Istituto Svizzero Media e Ragazzi, ASPI, Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino, Pro Juventute e Rete Tre.

La prima iniziativa è legata alle favole e ai racconti dell’”Audio cabina” di Serravalle, che per l’occasione sono stati trasferiti, con lo scopo di dare a tutti la possibilità di accedervi, su un podcast, che potete trovare alla pagina https://solidarietadigitaleated.ch/solidarieta4kids/ e sui siti degli enti promotori. Gli organizzatori inviteranno persone note al grande pubblico a offrire la loro ricetta per la felicità tramite nuove storie, che andranno ad arricchire l’attuale offerta; una vera e propria “chiamata alla storia” in un momento storico così particolare.

La seconda iniziativa si riferisce a un concorso dedicato agli allievi della scuola dell’obbligo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media. E si pone l’obiettivo di riflettere sul tema scelto quest’anno da Bibliomedia e ISMR per la Notte del racconto che si terrà in tutta la Svizzera il prossimo 13 novembre: CHE FELICITÀ (Quel bonheur! - So ein Glück! - Tge ventira!). I bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo delle scuole elementari potranno spedirci un disegno ispirato alla loro storia preferita. Mentre gli allievi delle scuole elementari e medie potranno sottoporre un breve racconto, realizzato con la classe o individualmente. Disegni e racconti dovranno, naturalmente, essere attinenti al tema proposto: Che felicità!

Infine, una giuria, composta dai rappresentanti dei vari enti promotori, sceglierà i migliori testi, che potranno essere registrati e inseriti nelle audio storie della pagina www.solidarietadigitaleated.ch. Tutti i disegni saranno pubblicati in una gallery online e i vincitori riceveranno dei buoni acquisto da utilizzare nelle librerie del cantone (vedi regolamento allegato).

Per partecipare al concorso, bambini e ragazzi dovranno spedire le loro produzioni entro il 2 giugno 2020 a: Ated - ICT Ticino - Casella Postale 1261 - 6502 Bellinzona

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids a da tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

CP 1261 – 6502 Bellinzona

Email: cristina.giotto@ated.ch

Phone: +41 79 253 79 52

