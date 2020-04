Anche la formazione migra online

È ormai chiaro a tutti che siamo entrati in uno scenario in cui l’emergenza Coronavirus-Covid19 ha reso di fatto impraticabili molte delle attività abituali, come per esempio la formazione in aula. E quindi, ci stiamo sempre di più affidando alla tecnologia e al digitale anche per rimanere aggiornati con corsi che possiamo trovare online.

Piattaforme come Skype, Zoom e GoToMeeting sono diventate in breve tempo fondamentali sia per organizzare riunioni di lavoro sia momenti di svago con amici e parenti, che siamo costretti a non vedere di persona. Per questa ragione, anche ated-ICT Ticino ha messo online una serie di webinar, ovvero sessioni digitali di aggiornamento professionale, su temi come “Fondamenti di strategia, marketing e comunicazione digitale”, “Corporate Storytelling” o con focus sui “Big Data con Excel 365”.

Entrando più nel dettaglio dei tre percorsi di formazione, il primo sui “Fondamenti di strategia, marketing e comunicazione digitale”, si snoda su tre moduli (11-13-15 maggio dalle 9 alle 13). La docente è Valeria Re e i suoi webinar si pongono l’obiettivo di aiutare professionisti e imprenditori a definire la strategia di digital marketing e le conseguenti scelte di comunicazione sui canali online, divenuti dei media di visibilità ormai irrinunciabile. Nell’ambito delle sessioni si sarà guidati e accompagnati, non solo nella definizione iniziale di “come agire”, ma anche nella misurazione dei risultati delle campagne attivate.

Il webinar di “Corporate Storytelling” si articola su tre sessioni (18-19-20 maggio dalle 9 alle 10.30), è condotto da Davide Poverbio ed è destinato alla comprensione dei meccanismi e al riconoscimento degli schemi del racconto d’impresa. Oggi, alcune delle storie più coinvolgenti sono narrate da marchi e aziende per emozionare e raggiungere il proprio pubblico. E se sono ben costruite e raccontate, riescono addirittura a cambiare le azioni di milioni di persone. Ne è un esempio la campagna promossa dalla Nike con lo spot Dream Crazy per celebrare i 25 anni del suo payoff “Just do it”, con protagonista il giocatore di football americano Colin Kaepernick. Un video pazzesco di due minuti, che con un montaggio alternato, mostra le storie di sportivi che hanno affrontato e superato ostacoli insormontabili, riscrivendo la storia dello sport.

Infine, andrà online per il 3-4-5 giugno (dalle 9 alle 12) il corso “Big Data con Excel 365. Ovvero: c'è una vita oltre il CERCA:VERT()?”, un webinar condotto da Gaspar Torriero, per apprendere gli strumenti che facilitano le operazioni di accesso e analisi, così da risparmiare tempo e frustrazioni. Chi lavora in azienda conserva da qualche parte i dati aziendali in un gestionale (interno o nel cloud) che li raccoglie e che produce i relativi report. Ma non sempre questi report sono quello che serve, quando serve.

Molto spesso c’è l’esigenza di accedere a questi dati per eseguire analisi ad hoc, e questi accessi sono in genere complicati, macchinosi, ripetitivi, brutti, sporchi e cattivi.

Quindi, per chi voglia avere maggiori informazioni o partecipare non resta che andare sul sito www.ated.ch e scorrere il calendario dei corsi per professionisti.

https://www.ated.ch/corsi-digital-academy.php

***

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

CP 1261 – 6502 Bellinzona

Email: cristina.giotto@ated.ch

Phone: +41 79 253 79 52