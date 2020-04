Cloud: le tecnologie che spingono la Digital Transformation

MORBIO INFERIORE - La Digital Transformation di un’impresa è un processo culturale e organizzativo che coinvolge tutta l’azienda: dal management alla gestione del capitale umano, ai processi produttivi, fino ai macchinari, alla logistica, alle relazioni con i clienti e fornitori.

Un processo che parte da lontano ma che inevitabilmente finisce per atterrare sui sistemi informativi, l’elemento di unione trasversale a tutte le funzioni aziendali. Software ERP sempre più potenti e personalizzati, sistemi predittivi che operano con algoritmi di Machine Learning o tecnologie di business intelligence, consentono una gestione e un’efficienza aziendale impensabile solo fino a qualche anno fa.

In questo scenario, i servizi Cloud e i Software-Defined Data Center in particolare, rappresentano la vera piattaforma abilitante alla trasformazione digitale. Essi giocano un ruolo fondamentale nell’azzerare i tempi di reazione e nel ridurre i costi del cambiamento: grazie alla loro flessibilità e apertura agli standard, consentono una trasformazione senza soluzione di continuità in un ambiente scalabile e sicuro.

Ma può un sistema che abbiamo appena definito “trasversale” essere conosciuto solo da una funzione aziendale? Secondo noi no: la conoscenza delle tecnologie non può essere riservata solo agli specialisti ma deve essere estesa e ampliata nel modo corretto anche alle funzioni aziendali che la utilizzano. Un modo per comprendere le piattaforme e far nascere nuove idee per una trasformazione senza limiti.

Tinext Managed Cloud Services propone quindi un percorso formativo destinato non solo agli specialisti IT ma a tutti quanti in azienda vogliono capire come un Software-Defined Data Center può trasformare la tecnologia in un reale valore aggiunto per la propria impresa. Un percorso di quattro webinar gratuiti di 45’ ciascuno per dare uno sguardo su piattaforme di virtualizzazione, servizi di Backup e Disaster Recovery, Remote Desktop e Smart Working: si parte mercoledì 29 aprile alle ore 17.00.

Informazioni e iscrizioni su: https://cloud.tinext.com/it/eventi-news-mcs/events/2020/webinar-SDDC-stage-1-vcloud-director

“Tinext Managed Cloud Services aiuta le imprese a implementare e governare i sistemi IT in Cloud. Professionisti qualificati e tecnologie di ultima generazione per offrire servizi IT completi, dalla progettazione e installazione alla gestione e supporto: un ecosistema che permette ai nostri clienti di trarre il massimo beneficio dai servizi Cloud.”

