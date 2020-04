Daniele Menotti nuovo Presidente di ated-ICT Ticino  

L’Assemblea di ated-ICT Ticino ha eletto venerdì 24 aprile il suo nuovo Presidente. Si tratta di Daniele Menotti, Director Consulting & Services in Swisscom e già Vice Presidente di ated-ICT Ticino.

In quasi mezzo secolo di vita dell’associazione, è stata la prima volta di un’elezione online con oltre 90 soci collegati, che hanno espresso il loro voto legalmente certificato, tramite una piattaforma digitale.

Una consultazione unica nel suo genere, perché si tratta della prima elezione associativa a svolgersi da remoto, ma che si adatta molto bene alla vocazione dell’associazione. Ated, infatti, da inizio marzo opera al 100% in homeworking e ha da subito riorganizzato sulla rete tutte le sue attività e iniziative.

Infatti, nello spazio di pochi giorni ha realizzato da zero una piattaforma solidale messa a disposizione della comunità ticinese: www.solidarietadigitaleated.ch. Qui convergono circa 60 proposte per aiutare cittadini, bambini e giovani, professionisti e imprese del territorio a trovare soluzioni tecnologiche gratuite o a costo ridotto, per continuare a gestire le proprie attività lavorative, o di formazione con webinar o di intrattenimento con la fruizione di favole e storie in podcast nell’area Solidarietà4kids.

“Sono particolarmente fiero di essere eletto nuovo Presidente di ated-ICT Ticino, anche se ci troviamo a vivere una congiuntura molto complessa, in cui, però, è innegabile che la tecnologia e il digitale si stanno rivelando fondamentali per imprese e famiglie del nostro territorio – dichiara Daniele Menotti, neo Presidente di ated ICT Ticino. Devo un grande ringraziamento a Ennio Bernardi, Presidente uscente, e un sentito plauso a Cristina Giotto, Direttore di ated e grande motore della nostra associazione. È soprattutto grazie al loro impulso se, da quando siamo stati travolti dall’emergenza dettata dal Coronavirus, abbiamo completamente ripensato tutte le attività di ated-ICT Ticino. Oggi come forse mai prima d’ora la tecnologia al servizio delle persone e la nostra associazione al servizio del territorio. E infatti, abbiamo sfruttato le moltissime opportunità che la rete e le tecnologie potevano offrirci per essere al fianco del territorio in questa difficile prova. E proprio per dimostrare la nostra resilienza, ci siamo attivati fin da subito con lo scopo di favorire e aiutare i nostri associati e il territorio. In primo luogo, la piattaforma www.solidarietadigitaleated.ch, che abbiamo lanciato nello spazio di pochi giorni e messo a disposizione di tutti, per sostenere professionisti, aziende e famiglie nell’individuare servizi utili per lavorare come per seguire corsi di formazione o accedere a soluzioni di consegna di beni e spesa a casa.

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo anche riorganizzato l’offerta di corsi e seminari, con webinar gratuiti o a costo molto sostenibile. E abbiamo avviato una nuova rubrica con pillole video e in podcast audio dal titolo l’Opinionista, che consiste in conversazioni e interviste con personaggi autorevoli, per cercare di capire quali scenari futuri si apriranno non appena si approderà alla cosiddetta fase 2 post pandemica. Si tratta di figure di spicco nel mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione, professionisti di valore con delle storie e delle esperienze che vale la pena ascoltare, attraverso le quali pensiamo di poter informare, far riflettere, incuriosire, creare consapevolezza e senso critico sulle tematiche correnti e di interesse tramite interviste e tavole rotonde. Inoltre, - continua Daniele Menotti – in collaborazione con il Dipartimento Sanità e Socialità, e grazie ad aziende e persone molto generose sono stati donati oltre 150 tra tablet e computer all’Ente Ospedaliero, alle case per anziani e alle case medicalizzate sparse in tutto il cantonale, per aiutare le persone a mantenere i contatti con i propri cari. Altre attività sono state, infine, pensate su misura per i più giovani, nell’ambito dei programmi sviluppati da ated4kids, così da incentivare la comprensione del digitale con corsi online su misura per i ragazzi e poi per aiutare le famiglie a far appassionare bimbi e giovani all’ascolto di favole e racconti di qualità, ora disponibili in comodi podcast a questo indirizzo https://solidarietadigitaleated.ch/solidarieta4kids/”.

La missione di ated-ICT Ticino fin dalle origini è sempre stata quella di favorire il dibattito sulla trasformazione digitale tra aziende, professionisti, istituzioni, università e altre associazioni, sostenere progetti tecnologici di frontiera, promuovere la cultura dell'innovazione nelle nuove generazioni.

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids o le professioniste con women4digital.

