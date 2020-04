Quando l’assemblea diventa digitale

Anche un appuntamento molto atteso dai soci come l’assemblea annuale degli associati ated-ICT Ticino, fino a qualche tempo fa non avremmo mai immaginato si potesse realizzare sulla rete. Ma è chiaro a tutti che ora, vista l’impossibilità di organizzare eventi fisici causa dell’emergenza Coronavirus, è opportuno individuare formule alternative e digitali. Quindi, per il prossimo 24 aprile si conferma online l’incontro dedicato ai soci ated, che ad oggi hanno aderito in oltre 50.

«Quando abbiamo comunicato ai nostri soci che l’annuale assemblea, che si tiene in primavera a Lugano da ormai 49 anni, sarebbe stata online, ci hanno confermato la presenza in moltissimi nello spazio di qualche ora – conferma Cristina Giotto, Membro di Comitato e Direttore ated-ICT Ticino. Devo dire che siamo rimasti sorpresi e nello stesso tempo ci siamo sentiti molto motivati a organizzare al meglio l’appuntamento. La scelta di sfruttare la tecnologia è stata obbligata e naturale per noi, anche perché in questo modo abbiamo potuto mantenere la stessa data, quella del 24 aprile, che avevamo anticipato nell’ultimo incontro fisico con i nostri soci, il brindisi di Natale! Inutile dire che da allora il mondo è cambiato. Ed è diventato chiaro a tutti che la tecnologia è in questo momento l’asse portante in ogni attività economica, culturale e sociale. Al punto che ci consente di lavorare da remoto, e noi in ated siamo al 100% in homeworking dai primi di marzo, e ci ha permesso di avviare molteplici iniziative anche solidali, per supportare le persone, le aziende e i professionisti del nostro territorio. Il portale www.solidarietadigitaleated.ch, aperto a inizio marzo, raccoglie oggi circa 60 proposte e soluzioni gratuite o a costo calmierato, per aiutare quanti siano alla ricerca di servizi utili per gestire la propria continuità aziendale, ma anche l’intrattenimento, la formazione e i pasti a domicilio. Abbiamo anche riorganizzato l’offerta di corsi e seminari, con webinar gratuiti o a costo molto sostenibile. E abbiamo avviato una nuova rubrica dal titolo l’Opinionista, che consiste in conversazioni e interviste con personaggi autorevoli come Bruno Giussani, per cercare di capire quali scenari futuri si apriranno non appena si approderà alla cosiddetta fase 2 post pandemica. Infine, - conclude Cristina Giotto - grazie ad aziende e persone molto generose sono stati donati oltre 150 tra tablet e computer a ospedali, case di cura e case anziani ticinesi, per aiutare le persone a mantenere i contatti con i propri cari, mentre altre attività sono state pensate su misura per i più giovani, così da incentivare l’ascolto di favole e racconti ora disponibili in comodi podcast a questo indirizzo https://solidarietadigitaleated.ch/solidarieta4kids/. Insomma: mai ai come oggi la tecnologia è veramente al servizio delle persone!».

Per quanti fra gli associati ated-ICT Ticino vogliano partecipare alla prossima assemblea annuale del prossimo 24 aprile ore 17:15, è ancora possibile iscriversi agli ultimi posti disponibili al link.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

CP 1261 – 6502 Bellinzona

Email: cristina.giotto@ated.ch

Phone: +41 79 253 79 52