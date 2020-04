Covid-19 e la nuova era tecnologica

La nostra routine è stata impattata dalla difficile situazione che stiamo vivendo a causa della diffusione del Covid19 e conseguente chiusura di scuole, fabbriche, uffici e diversi luoghi di interesse pubblico.

Dal privato singolo cittadino, all’azienda, passando per ogni istituto ci si deve adattare a questa nuova situazione. Sono quindi necessarie soluzioni rapide e sicure che permettano, dove possibile, lo svolgimento di attività come lavoro, istruzione, interessi, ma agendo sempre ponendo la salute pubblica al primo posto.

Dobbiamo, quindi, usufruire della tecnologia, ma in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto fino ad oggi. Il potenziale non manca e come dichiarato lo scorso dicembre dall’Istituto federale svizzero di statistica nove persone su dieci accedono ad internet, e ciò dimostra come anche i gruppi più senior abbiano preso dimestichezza nell’utilizzo di applicazioni e piattaforme on-line. L’obiettivo è riversare queste competenze a favore della digitalizzazione per sviluppare temi come, per esempio, lo smart working, l’insegnamento a distanza ed I contatti sociali virtuali.

Diverse aziende si sono interessate da tempo al tema digitalizzazione, come ad esempio Cisco Systems che ha organizzato un team denominato CDA country digital accelation avente come scopo quello di supportare ed accelerare i processi di digitalizzazione in Svizzera e di rendere concreti concetti come per esempio il telelavoro o l’insegnamento distanza.

Tramite la piattaforma di collaborazione Cisco Webex ed i suoi dispositivi video compatibili con ogni brand, Cisco mette a disposizione strumenti utili per audio e video conferenze e supporta oggi la comunicazione virtuale di dottori, studenti, politici e privati, in maniera Semplice, funzionale ed intuitiva. (https://youtu.be/kMHhnxWOL9g)

Il CDA trasforma la tecnologia in idee concrete per l’utilizzo delle piattaforme, sviluppando temi come scambi linguistici e culturali tra le scuole dei vari cantoni, supportando e digitalizzando il turismo ed I servizi pubblici dei diversi comuni in un concetto chiamato ‘’Digital Village’’.

Il responsabile del programma CDA in Svizzera è il Sig. Raffaello Dolci, il quale si è espresso tramite una breve intervista, riportata di seguito, sulle tematiche dove Cisco sta operando per supportare la digitalizzazione in maniera qualitativa, realistica e sicura.

Cosa significa digitalizzazione e qual è concretamente lo scopo del dipartimento Cisco CDA Svizzera?

La digitalizzazione è l'uso delle tecnologie e dei dati digitali per trasformare il modo in cui le aziende, l'amministrazione e le persone si impegnano e interagiscono per creare valore per il Paese, la sua economia e i suoi cittadini. Impatta il modo in cui le persone vivono, imparano, lavorano e giocano. Esso comprende la creazione di posti di lavoro, garantendo al tempo stesso l'equità economica attraverso la riqualificazione, la digitalizzazione dei servizi pubblici e una maggiore capacità di innovazione, al fine di cogliere le opportunità sociali ed economiche che si presenteranno. Tutto questo in un ambiente sicuro e protetto. Il nostro obiettivo è quello di garantire il benessere comune, la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, la coesione tra le regioni, la diversità culturale, la sicurezza e la stabilità nazionale e internazionale nel mondo digitale.

Quali sono i vantaggi che la Svizzera trae dal programma CDA e su quali progetti state lavorando?

I vantaggi sono numerosi e comprendono la creazione di nuovi posti di lavoro, garantendo al contempo l'uguaglianza economica attraverso la riqualificazione, la digitalizzazione dei servizi pubblici e l'aumento delle capacità di innovazione, per cogliere le opportunità sociali ed economiche che ci attendono. Ciò avverrà in modo tale che la privacy e la sicurezza vengano messi al primo posto per promuovere la fiducia nella tecnologia. Alcuni esempi concreti: all'inizio di quest'anno abbiamo lanciato il progetto pilota per le scuole interconnesse (https://www.cisco.com/c/m/fr_ch/digital-acceleration/connected-schools.html) per collegare le classi e colmare la carenza di insegnanti in alcune località remote. Stiamo lavorando in un ospedale universitario per raccogliere automaticamente i dati dei pazienti (pressione sanguigna, temperatura, ecc.) per evitare errori dovuti alla raccolta manuale dei dati. E molti altri ancora, attualmente lavoriamo su oltre 50 progetti.

La situazione straordinaria che stiamo vivendo oggi come impatterà sulle vostre attività e sulle abitudini della nostra società?

La situazione relativa al COVID-19, ha sollevato l'esigenza immediata di fornire soluzioni di apprendimento a distanza per le scuole, capacità di diagnosi a distanza per i medici, telelavoro da casa per attenersi agli ordini del Consiglio federale. A livello federale, cantonale e comunale, i parlamenti devono ancora riunirsi e decidere rapidamente tenendo conto della limitazione della distanza sociale, le soluzioni di videoconferenza sono fondamentali in questo momento. Abbiamo contattato i ministri cantonali dell’istruzione pubblica e della sanità ed i presidenti dei Parlamenti cantonali per offrire servizi gratuiti per i prossimi mesi, senza ulteriori impegni. Il livello di attività nel settore dei servizi pubblici è aumentato in modo significativo. Senza dubbio, il modo in cui ci siamo dovuti adattare per continuare a lavorare creerà le premesse per il periodo post-COVID-19.

Questa situazione di emergenza può insegnarci quanto potrebbe essere importante utilizzare le nostre competenze tecnologiche che la nostra società già possiede (in alcuni casi più rivolte verso social media) a favore di temi quali per esempio lo smart working e le lezioni a distanza o in altri svariati settori dove la digitalizzazione può incidere positivamente sulla nostra vita.

I benefici, seppur ampliati, ci vengono mostrati dalla difficile situazione attuale, tra alcuni di questi vi é la diminuzione del traffico e dell’inquinamento o il tempo speso in famiglia pur rimanendo produttivi nel nostro lavoro.

Cisco Systems si occupa di fornire I mezzi per supportarvi in questo viaggio.

Per ulteriori informazioni potete contattarmi al seguente indirizzo: dyildiri@cisco.com