Dopo il successo dell’Osservatorio Privacy, nasce in Ticino il servizio online “Sportello Privacy”. L’obiettivo dello sportello, costituito da un team multidisciplinare di esperti (avvocati, consulenti privacy, specialisti in cyber security, data protection officer, risk manager, compliance manager) è quello di fornire un supporto di consulenza online a 360° sul tema ampio e complesso della privacy, della protezione dei dati personali e di tutte le normative in materia (LPD, LPDP, GDPR ecc.).

SportelloPrivacy.ch è uno strumento semplice, mediante il quale l’utente può sottoporre al team una domanda e ricevere in tempi brevi gli opportuni chiarimenti. Lo sportello è quindi in grado di fugare qualsiasi dubbio sul tema e fornisce concretamente risposte complete, concise e chiare, anche alle domande più specifiche che l’utente vuole sottoporre.

Basta accedere al sito SportelloPrivacy.ch, compilare il modulo di richiesta e descrivere il quesito. La risposta del team arriverà all’utente via email in tempo breve, eccezion fatta per il caso in cui fosse necessario per i consulenti avere ulteriori informazioni, utili per fornire un riscontro completo; in tal caso verrà inoltrata da espertoprivacy@sportelloprivacy.ch una mail con la richiesta delle informazioni necessarie. Inoltre, qualora la questione sottoposta dovesse essere particolarmente complessa, i consulenti del team potranno proporre all’utente, una volta che sarà finita questa situazione di emergenza COVID-19, un incontro presso la sua sede (che l’utente sarà libero di accettare o meno) per meglio approfondire l’analisi del caso.

Per la prima domanda a carattere generale è prevista una risposta gratuita, in modo che da subito l’utente possa “toccare con mano” la qualità e tempestività del servizio. Le domande successive verranno valutate dal team e per poter ricevere una risposta personalizzata verrà proposta dallo Sportello Privacy un’offerta di servizio di consulenza, che l’utente sarà libero di accettare o meno.

Il servizio di sportello si aggiunge e integra il servizio OsservatorioPrivacy.ch (realizzato dagli stessi partner Security Lab Advisory e Talleri Law Studio Legale che hanno recentemente dato vita all’Associazione Privacy Ticino) che presenta tutte le notizie importanti, aggiornate e attendibili in materia di privacy e protezione dei dati personali, suddivise nelle quattro aree tematiche News CH, News Mondo, Attualità, Sanzioni, e che dà la possibilità di rimanere continuamente aggiornati consultando una sola fonte in rete.

OsservatorioPrivacy.ch e SportelloPrivacy.ch rappresentano quindi per il Ticino un’opportunità senza precedenti, il segnale vero che diffondere la cultura della protezione dei dati è possibile e la concreta prova, anche in questa fase di “situazione particolare” causata da COVID-19, di poter usufruire di uno strumento di smart working, in grado di far fronte all’emergenza che stiamo vivendo. Con lo Sportello, infatti, è disponibile un consulente esperto a distanza (24 ore su 24) che soddisfa professionalmente qualsiasi necessità in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Ed è per questi motivi che l’associazione ATED ICT Ticino, sempre attenta promotrice di valide iniziative che, sfruttando le enormi potenzialità delle tecnologie informatiche, riescono a dare utili servizi al tessuto imprenditoriale e sociale del nostro territorio, ha sostenuto fin dalla costituzione l’Associazione Privacy Ticino e i servizi realizzati dai partner fondatori Security Lab Advisory e Talleri Law Studio Legale.

È bene che i manager e gli imprenditori tengano presente che, nonostante l’attuale situazione di crisi e il fatto che l’allarme economico-sociale sia alto in questo momento, sia necessario evitare che all'interno delle proprie organizzazioni vengano scelte soluzioni “fai da te”, che non garantiscono un’adeguata protezione dei dati dei lavoratori e dei clienti, né il rispetto delle normative in materia, che continuano comunque a valere anche durante le situazioni di emergenza.

E allora metteteci alla prova: per qualsiasi dubbio chiedete una consulenza professionale e tempestiva a SportelloPrivacy.ch!