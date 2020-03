Nasce www.solidarietadigitaleated.ch

Al via oggi una piattaforma promossa da ated-ICT Ticino per aiutare cittadini, professionisti e imprese del territorio a trovare soluzioni tecnologiche gratuite o a costo ridotto, per continuare a gestire le proprie attività lavorative o di intrattenimento

«In uno scenario in cui l'emergenza Coronavirus-Covid19 sta mettendo a rischio la continuità aziendale di molte realtà del nostro territorio, come Associazione attiva nella tecnologia e nella trasformazione digitale, sentiamo forte la missione di sostenere imprese, professionisti e persone comuni in modo concreto – dichiara Ennio Bernardi, Presidente di ated ICT Ticino. Abbiamo quindi deciso di replicare un'iniziativa di solidarietà digitale promossa dal Governo italiano e abbiamo predisposto un sito dedicato, wwww.solidarietadigitaleated.ch, per raccogliere soluzioni e servizi innovativi, gratuiti o a costo ridotto, che possano aiutare a ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus. In particolare, vogliamo valorizzare le iniziative tecnologiche e digitali disponibili in Ticino con il comune obiettivo di migliorare la vita di tutti noi, dai professionisti, alle imprese, alle associazioni, alle nostre famiglie, che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini».

Si tratta di consentire a chi vive nel nostro territorio di utilizzare servizi o soluzioni a prezzi calmierati o gratuiti nelle seguenti aree:

Smartworking : lavorare da casa o da remoto, attraverso connessioni rapide e a costo gratuito o ridotto per permettere l’utilizzo di piattaforme di smartworking sicure e avanzate;

: lavorare da casa o da remoto, attraverso connessioni rapide e a costo gratuito o ridotto per permettere l’utilizzo di piattaforme di smartworking sicure e avanzate; Connettività e servizi : avere supporto e consulenza in ottica di soluzioni ICT per proteggere il lavoro da remoto (cyber security, servizi cloud);

: avere supporto e consulenza in ottica di soluzioni ICT per proteggere il lavoro da remoto (cyber security, servizi cloud); e-learning : mantenere le proprie competenze informate e aggiornate, con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning;

: mantenere le proprie competenze informate e aggiornate, con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning; Fruizione di servizi di intrattenimento a casa, ovvero vedere film, serie tv e documentari, leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;

Per aderire all’iniziativa promossa da ated-ICT Ticino, basta scrivere un’email a info@ated.ch e proporre in quale della 4 categorie si colloca la propria soluzione o servizio proposto. Quindi, fornire una breve descrizione in massimo 1.000 caratteri e definire le modalità per aderire all’offerta presentata.

Ti aspettiamo su www.solidarietadigitaleated.ch

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

