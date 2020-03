Donne che ispirano le donne: l'incontro per rimettersi in gioco

LUGANO - Ci sono donne che nell’arco di pochi anni hanno vissuto più vite lavorative.



Come Luisa, che dopo una laurea in ingegneria e un lavoro nell’informatica tra gli Usa e l’Italia, alla nascita delle sue bimbe si è inventata una nuova professione. Ha dato sfogo al suo estro creativo e ha lanciato un marchio per l’infanzia – zigozago – che propone sul suo negozio online corredi e bavaglini per bebè ricamati e personalizzati.



C’è poi Cristina che dopo una laurea in economia, si trasforma in traduttrice per sfruttare le opportunità dello smart working e poi decide di aprire un blog di moda per donne over 40. Insomma, se sei una studentessa o sei interessata a rimetterti in gioco, puoi partecipare all’incontro che si tiene il 7 di maggio a Lugano.

È promosso da Women4digital di ated, in collaborazione con Wickimedia Ch, e potrai incontrare donne che operano in settori che sono sulla frontiera dell’innovazione. Dalle discipline Stem, alle professioni nel digitale, alle moltissime opportunità lavorative che si possono aprire in quest’epoca di grandi trasformazioni.

Per info: www.ated.ch