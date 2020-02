Nuove tecnologie e professioni del futuro: a Manno gli OpenDay della SUPSI

MANNO - Qual è l’impatto delle nuove tecnologie sulle organizzazioni e sulle persone? Quali sono le competenze necessarie e i profili professionali richiesti dal mercato per affrontare i cambiamenti dettati dal sempre più prominente ruolo del digitale? Quali sono le opportunità offerte dalla formazione di base e continua? E quale il ruolo della ricerca scientifica e dell’innovazione?



Il mercato del lavoro è sempre più dinamico e in continua evoluzione; l’introduzione di nuove tecnologie e metodologie operative richiedono un aggiornamento costante degli addetti ai lavori, nonché la formazione di nuove figure professionali. È altrettanto importante sottolineare la carenza di personale specializzato nel settore delle scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche (MINT) in Svizzera, un tema ben noto agli addetti ai lavori.



I professionisti qualificati sono il motore della capacità innovativa, della competitività e della crescita economica di un Paese, la Svizzera, stabilmente ai vertici delle principali graduatorie internazionali relative a ricerca e innovazione.



Temi importanti che saranno al centro delle giornate di porte aperte organizzate dal Dipartimento tecnologie innovative (DTI) il 4 il 7 marzo nell’ambito della settimana OpenDay SUPSI.



Momenti informativi dedicati ai professionisti del futuro per scoprire la vasta offerta di corsi di formazione base (Bachelor e Master) e vivere una prima esperienza in SUPSI. Una realtà dinamica e in forte crescita che gli studenti laureati definiscono «utile, pratica, entusiasmante e professionale».

Il Dipartimento tecnologie innovative propone due mezze giornate volte ad approfondire le tematiche legate alle discipline tecniche ed in particolare a presentare i Bachelor in Ingegneria informatica, meccanica, elettronica e gestionale. Presentazioni frontali, visite ai laboratori di ricerca e didattica, workshop e testimonianze di ex studenti: sono questi gli ingredienti delle due giornate informative aperte a tutti gli

interessati alle quali è possibile iscriversi attraverso il form online all’indirizzo www.supsi.ch/go/dti-openday.

Il 2020 è un anno caratterizzato da importanti novità per il DTI: nel mese di settembre 2020 prenderà il via il nuovo Bachelor SUPSI in Data Science and Artificial Intelligence, un nuovo importante tassello che migliorerà l’offerta formativa della SUPSI, facendo leva sulle competenze del Dipartimento tecnologie innovative ed in particolare dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale USI-SUPSI –

Istituto di riferimento del nuovo Bachelor – realtà che vanta una trentennale esperienza nel settore dell’intelligenza artificiale, nonché prestigiosi riconoscimenti e collaborazioni in ambito accademico e scientifico a livello nazionale ed internazionale.



Un percorso di studi triennale innovativo che verrà erogato in lingua inglese (con la possibilità di seguire alcuni corsi in italiano), con una forte componente computazionale e un programma caratterizzato da lezioni tradizionali in aula, laboratori, Data Challenges e Hackathon.



Tra le novità previste nel 2020, il trasferimento del DTI presso il nuovo campus di Lugano-Viganello: una struttura all’avanguardia che a partire dal mese di settembre ospiterà tutte le attività di formazione e ricerca del Dipartimento.