Così la presentazione diventa 4.0

LUGANO - Riuscire a presentare idee e progetti in modo convincente e brillante è ormai un must per tutti.



Prendiamo il formato più noto, PowerPoint. È nato 25 anni fa e Microsoft dichiara che è utilizzato oggi da oltre 1 miliardo di persone. In alcuni Paesi come gli USA è fondamentale conoscerne le basi sia da bambini a scuola sia da manager in carriera.

Anche i diplomatici usano questi programmi per le loro presentazioni alle Nazioni Unite. Ma anche i sacerdoti nelle chiese più moderne per dire messa hanno sott’occhio le omelie sul tablet.

E proprio per realizzare presentazioni efficaci è in partenza a Lugano un corso in DIGITAL PRESENTATION. Permette ai partecipanti di comunicare in modo persuasivo dinanzi ai pubblici più vari e nelle occasioni più disparate. Ma fornisce anche

gli strumenti tecnologici per rendere le nostre presentazioni davvero dinamiche e coinvolgenti.

