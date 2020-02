Progetta il tuo futuro!

LUGANO - Venerdì 14 e sabato 15 febbraio l’associazione professionale Swissmem, in collaborazione con login formazione professionale, organizza la preselezione Ticino per le professioni di operatrice/ore in automazione, elettronica/o e progettista meccanica/o in vista dei campionati svizzeri SwissSkills 2020 Berna.

Una trentina di ragazzi, attualmente in formazione, si sfideranno nelle giornate di venerdì e sabato con l’obiettivo di staccare il biglietto per rappresentare la Svizzera italiana ai prossimi campionati svizzeri che si terranno a Berna, dal 9 al 13 settembre 2020.

Tre le professioni in gara: operatrice/ore in automazione, venerdì 14 febbraio – elettronica/o e progettista meccanica/o sabato 15 febbraio. L’evento, aperto al pubblico, oltre che a selezionare i rappresentanti per Berna, ha l’obiettivo di far scoprire ai giovani e alle giovani delle professioni proiettate verso il futuro.

Ci sarà inoltre la possibilità di trovare dei posti di apprendistato o formazione in questo settore, tramite le aziende presenti ai campionati. Durante i giorni di gara i visitatori avranno anche la possibilità di partecipare attivamente agli atelier pratici su: robotica-Thymio - roboticminds – scratch – minecraft - gestiti dai mentor di AtedICT Ticino. Partecipate alla rivoluzione digitale e venite a creare contenuti e applicazioni! L’evento sarà moderato da Edy Pedrini.