Una jam session lunga un weekend per creare un videogioco dal nulla

MANNO - Partecipare a una jam session di sviluppo può essere un’esperienza unica da provare, anche se non si è nerd o smanettoni incalliti.

Ci sono nel corso dell’anno hackathon di diverso genere e stampo in varie aree del globo. I format sono i più strani e fantasiosi e proprio per questo hanno un successo incredibile, soprattutto fra i più giovani.

Prendiamo i Campus Party, che hanno un fitto calendario di tappe in giro per il mondo, in cui si parte zaino in spalla fra amici con cavi e laptop e ci si ferma a dormire per 4 giorni in tenda! Il bello di questi eventi è che ci si ritrova a condividere esperienze e a proporre soluzioni utilizzando creatività e tecnologia.

Ma non è che bisogna sempre partire dalla Svizzera e andare all’estero per trovare appuntamenti di questi tipo. A breve proprio in Ticino sarà sede della Global Game Jam, il più grande evento al mondo dedicato allo sviluppo di videogiochi e si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 in contemporanea in oltre 100 nazioni, fra cui in Svizzera a Lugano e per la precisione alla Supsi di Manno.

Volete più info? Le trovate cliccando proprio qui.