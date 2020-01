ated per il 2020 rafforza la squadra e si tinge di rosa

L’associazione ated- ICT Ticino apre il 2020 ampliando il suo gruppo di lavoro con un team operativo tutto al femminile. Alla squadra già composta da Cristina Giotto, che assume il nuovo incarico di Direttrice oltre ad essere Membro del Comitato dal 2016, e da Anastasia Gautschi, che mantiene il ruolo di Relationship e Event Manager Assistant, si aggiungono Benedetta Soldati come Digital Marketing Manager e Simona Miele per la Comunicazione e Media Relations.

«Il 2020 rappresenta un anno di svolta per la nostra associazione – commenta Ennio Bernardi, Presidente di ated ICT Ticino – in quanto saremo alla vigilia del nostro mezzo secolo di attività e fortemente impegnati nel promuovere moltissime iniziative, che si snoderanno nel corso dei prossimi mesi. Fra queste, si segnalano i percorsi ideati per i nostri bambini e ragazzi con i programmi di ated4kids e la nuova offerta formativa per aziende e professionisti proposta nell’ambito dell’Ated Academy. Inoltre, avremo un calendario molto strutturato con eventi di networking per i soci e le imprese, cui si aggiungeranno appuntamenti più innovativi e speciali in collaborazione con Lugano Living Lab e le maggiori istituzioni locali. È il caso del Digital Day, dedicato a un pubblico vasto e composito di ticinesi appassionati o incuriositi dalla tecnologia, del Visionary Day, rivolto ad aziende e professionisti e del Voxxed, pensato per sviluppatori e programmatori. E proprio per valorizzare al meglio un calendario così fitto d'iniziative, si rende necessario ampliare il team dell’associazione con il supporto di Benedetta e Simona, che affiancheranno Cristina e Anastasia nelle strategie di promozione e comunicazione di eventi e percorsi di formazione verso la trasformazione digitale».

Cristina Giotto entra nel 2000 in ated-ICT Ticino, nel ruolo di Direttore e Membro del Comitato dell’associazione segue sia la parte amministrativa e finanziaria, sia il rapporto con i soci, le relazioni con le istituzioni e università, come anche la raccolta fondi attraverso la ricerca di sponsor per eventi promossi dall’associazione o iniziative dedicate agli associati. Inoltre, coordina e organizza le attività dei gruppi ated4kids, women4digital e ICT Plus.

Anastasia Gautschi è in ated-ICT Ticino dal 2018 con il ruolo di Relationship and Event Manager Assistant. Si occupa dell’ambito operativo e organizzativo di tutte le attività dell’associazione, con una particolare predilezione per gli eventi promossi per i più giovani con ated4kids e le iniziative speciali come Visionary Day e Voxxed.

Benedetta Soldati opera nel settore della comunicazione digitale dal 2000. Ha lavorato in centri media internazionali e come consulente di Digital Marketing per diverse realtà ticinesi e italiane. Ha già collaborato con ated-ICT Ticino nella gestione dei Social Media in occasione di Visionary Day 2019. Oggi, con un occhio sempre attento verso i trend del mercato e in sinergia con il team, coordina la creazione di progetti di marketing digitale e gestisce anche gli altri canali social dell’associazione.

Simona Miele è giornalista pubblicista, lavora dal 2000 nelle relazioni pubbliche con un focus specifico nelle media relations. Si è specializzata a Milano nella comunicazione istituzionale in MS&L Italia, per passare poi all'ufficio stampa di Fininvest. Nel 2009 è approdata in Mirandola Comunicazione, dove è ora partner e segue i team di lavoro impegnati sui clienti nelle aree corporate e marketing. Per ated-ICT Ticino si occuperà di definire le strategie di comunicazione e di valorizzare sui media i contenuti delle attività promosse dall’associazione.