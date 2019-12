Moodle: in arrivo due nuovi eventi formativi

LUGANO - È stato un successo, a novembre, il primo corso tenuto in Ticino su Moodle, il sistema open source di Learning Management System più diffuso al mondo, che permette di creare e gestire qualunque tipo di formazione online in ambito aziendale.

A partecipare alle lezioni organizzate da SecurityLab, società luganese leader nell’e-learning e nella cyber security, sono state aziende d’eccellenza presenti sul territorio e operanti nei settori industriale, sanitario e bancario. Il loro feedback estremamente positivo ha convinto SecurityLab a programmare altri due eventi formativi: il modulo 1, replica del corso base, si terrà il 23 gennaio e il modulo 2, che si terrà il 30 gennaio e riguarderà un corso avanzato. Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede di SecurityLab, in viale Stefano Franscini 17 a Lugano, e saranno tenuti dall’esperto Moodle di SecurityLab Alessandro Carniato.

Il corso base, permetterà di apprendere le basi necessarie per utilizzare correttamente la piattaforma. Il corso sarà esclusivamente in modalità “hands-on”: in altri termini ogni partecipante avrà a disposizione una postazione internet dalla quale potrà accedere alla piattaforma dedicata al corso e sulla quale potrà applicare - in tempo reale e sotto la guida del docente - le istruzioni fornite durante la lezione.

Il corso avanzato sarà invece focalizzato su come progettare un test di valutazione con Moodle. Anch’esso in modalità “hands-on”, illustrerà come utilizzare e configurare tutti i tipi di domande forniti dalla piattaforma e come estrarre - dalle valutazioni finali - report semplici e complessi.

In entrambi i corsi, a ciascuno dei partecipanti verrà messo a disposizione anche un account sulla piattaforma Moodle di SecurityLab (SaaS) che rimarrà attivo per un mese, consentendo agli studenti di continuare ad esercitarsi anche dopo il termine del corso. Per la durata dell’intero mese sarà inoltre possibile contattare il trainer dei corsi per risolvere dubbi o chiedere suggerimenti sull’utilizzo del software.

Anche l’interesse nei confronti di Moodle è in crescita, come dimostra l’imminente arrivo in Ticino, l’8 e il 9 maggio 2020, di MoodleMoot, la convention della community di Moodle che si svolge ogni anno in un Paese diverso e che nel nostro cantone sarà organizzata dal Campus ICEC-CERDD in collaborazione con SUPSI, USI e IUFFP. Il convegno si svolgerà a Bellinzona, presso la sede del Campus, e tra le tante istituzioni e aziende presenti non mancherà ovviamente SecurityLab con i propri rappresentanti e relatori: un’occasione da non perdere per poter instaurare un dialogo e un confronto tra realtà locale e realtà globale su Moodle, ma anche sulle tematiche dell’e-learning e sulle sue potenzialità future.