5 Vantaggi grazie all’Outsourcing della Produzione Elettronica in Ticino

Quando si tratta di gestire i propri servizi di produzione elettronica, molte aziende si affidano a un partner esterno. La regione Ticino offre un polo di eccellenze per la produzione di apparecchiature elettroniche. Se non avete ancora considerato l'outsourcing, diamo un'occhiata ad alcuni dei benefici che questa strategia può offrire.

Migliore Gestione dell'Inventario

Gli addetti all'inventario dedicano molto tempo alla gestione dei pezzi. Quando un fornitore spedisce un prodotto finito, avete un solo oggetto da trattare, migliorando così l'efficienza complessiva dell'inventario. Il Ticino brilla in quanto a numerosità di aziende manifatturiere e logistiche.

Investimenti Ridotti in Tecnologia e Attrezzature

Acquistare le attrezzature e le tecnologie più avanzate è un costo proibitivo per molte PMI.

Diventa quindi più redditizio affidarsi ad un fornitore specializzato. Data la notevole presenza di aziende manifatturiere altamente specializzate nella regione Ticino, non sarà difficile trovare il partner adatto.

Forza Lavoro Qualificata

Con la crescente complessità della tecnologia, è richiesta una forza lavoro altamente specializzata.

Quando si lavora con un fornitore qualificato, il vostro team può concentrarsi sulle proprie competenze, mentre il vostro partner gestisce la complessità e i dettagli tecnici dell’assemblaggio del prodotto. Inoltre, secondo il World Economic Forum, la Svizzera è terza, tra le nazioni con la più alta densità di forza lavoro qualificata. La regione Ticino, con la presenza di aziende manifatturiere ad alto valore aggiunto e i due centri universitari di SUPSI e USI, è un polo di eccellenza.

Riduzione dei Tempi di Produzione

Lanciare rapidamente il vostro prodotto sul mercato è la chiave per battere la concorrenza, affermando il vostro marchio come leader nel suo settore. Un partner che offre un'infrastruttura flessibile può essere di aiuto quando si tratta del vostro time to market.

Il Ticino è un’ottima scelta, considerando la vicinanza ad aeroporti internazionali, la centralità in Europa e la rinomata rete di trasporti. Inoltre, poter dialogare in Italiano, Tedesco, Francese, ed Inglese, rende il Ticino ancora più vicino alle esigenze di qualsiasi cliente.

Miglioramento del ROI

Determinare il vostro ROI richiede molto più che semplici calcoli su lavoro e materie prime. Ci sono molti fattori da considerare per una corretta valutazione del costo totale:

Attrezzature e manutenzione

Acquisto delle ultime tecnologie e aggiornamenti necessari

Spese generali di servizi aggiuntivi, assicurazioni, personale, ecc.

Trovare lo spazio logistico necessario in fabbrica

Tempo e il denaro necessari per aggiornare le competenze dei dipendenti.

Passare all’outsourcing non è quindi una mera scelta di politica aziendale, ma una scelta strategica che può portare grandi benefici nel breve e lungo termine, oltre ad aumentare la flessibilità e la capacità di far fronte a cambiamenti del mercato. La regione Ticino, come detto, offre più di un vantaggio, che non può essere trascurato.

Hemargroup, presente a Mendrisio da oltre 40 anni, è il partner giusto per seguirvi in questo processo, partendo dall’ideazione, attraverso la realizzazione di un prototipo e fino alla produzione in serie di ogni tipologia di apparecchio elettronico