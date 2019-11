Collaborazione indipendente dalla sede, con Webex si può

Uno scambio sicuro dei dati e una comunicazione efficiente sono un requisito fondamentale, in particolare negli ospedali. I tool di collaborazione come Webex rendono possibile tutto ciò – ma quali sono i vantaggi di questa soluzione? E quali le sfide? Paul Saxer, proveniente dal settore ospedaliero operativo e attualmente Head of Business Development Health di Swisscom, ci spiega come la tecnica migliori la collaborazione.

Signor Saxer, perché uno scambio di dati indipendente dalla sede è importante soprattutto negli ospedali?

La tendenza nel settore ospedaliero è chiara: in futuro avremo meno strutture, ma più specializzate. La crescente pressione sui margini, accompagnata dalla carenza di personale, fa sì che non tutti gli ospedali siano in grado di offrire qualsiasi prestazione, ovunque e in modo permanente. Per questo motivo sono sempre più numerosi gli ospedali che si raggruppano in regioni ospedaliere. Di conseguenza la comunicazione assume una nuova rilevanza: lo scambio semplice e sicuro di voce e dati deve avvenire indipendentemente dalla sede: nei casi d’emergenza ogni minuto è importante.

Qual è secondo lei il principale potenziale nell’utilizzo di Webex?

Attualmente la quotidianità in ospedale è caratterizzata da un’agenda fitta di appuntamenti e da un onere amministrativo in costante aumento. Questo costringe soprattutto il personale medico a trascurare sempre più la propria vera vocazione: la cura dei pazienti. È questa la grande opportunità offerta da Webex: attraverso lo scambio dei dati uniforme e indipendente dalla sede, le informazioni arrivano più velocemente a destinazione, risparmiando tempo e creando una collaborazione che ha un reale valore aggiunto. Inoltre Webex è compatibile con tutti gli apparecchi terminali e i più svariati software, consentendo così a ogni utente di essere collegato laddove si trova in un determinato momento.

E come viene utilizzato concretamente Webex nell’ambiente ospedaliero?

La cura ottimale dei pazienti richiede spesso uno scambio di informazioni tra diversi medici di specializzazioni diverse. Ed è proprio in questo ambito che emerge l’utilità di Webex: ad esempio nel quadro di un «tumor board», quando va discussa la terapia di un paziente affetto da tumore. Spesso per questi scambi tra specialisti si utilizzano app di messaggistica come «WhatsApp», il che è estremamente problematico sia dal punto di vista della protezione dei dati che dell’affidabilità. Grazie a Webex i dati rimangono in un cloud sicuro in Svizzera e la disponibilità è garantita in modo professionale.

Qual è secondo lei la principale sfida dell’introduzione di nuove tecnologie nel settore sanitario?

Oltre alla necessaria trasformazione tecnica, queste soluzioni devono essere comprese e accettate dal personale, il che non è automatico, poiché esistono ancora dei pregiudizi verso le nuove tecnologie. L’approccio migliore durante la fase introduttiva consiste nel puntare su alcuni collaboratori aperti verso la tecnologia e in grado di coinvolgere anche i colleghi. E la facilità di utilizzo di Webex semplifica il processo; non importa dove siate o da quale apparecchio accediate: Webex funziona. Inoltre è strutturato in modo omogeneo e intuitivo, in modo tale da poter essere utilizzato rapidamente anche dai collaboratori con gradi di occupazione ridotti o scarsa affinità con l’informatica.

Il lancio di Webex crea vantaggi anche per i pazienti?

Sicuramente. Ad esempio si possono spiegare direttamente allo schermo del paziente le radiografie o l’andamento dei parametri vitali. La visualizzazione animata rende lo svolgimento delle operazioni più comprensibile per il paziente, accrescendo la sua fiducia nei medici. In tal modo si crea indirettamente un valore aggiunto: il tempo che il personale guadagna utilizzando Webex torna a beneficio del paziente. Entrambi questi aspetti generano maggiore fiducia e soddisfazione nelle persone coinvolte – si tratta in ultima analisi del principale vantaggio ottenuto con una soluzione di questo genere.

Cosa si può fare con Webex?

Con il portafoglio Cisco Webex, Swisscom porta la collaborazione a un livello superiore:

i contenuti vengono condivisi in tempo reale con i partecipanti alla riunione e discussi ovunque, come se tutti fossero fisicamente presenti – in modo totalmente indipendente dalla sede e dal dispositivo. Il che fa risparmiare tempo, riduce i costi infrastrutturali e assicura collaboratori soddisfatti. Maggiori informazioni su: www.swisscom.ch/webex