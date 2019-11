E-learning: parte il primo corso ticinese di Moodle

È davvero una novità assoluta per il Ticino il corso che si terrà il 26 novembre, dalle ore 8.30 alle 17.30, presso la sede centrale della Società Elettrica Sopracenerina, in piazza Grande 5 a Locarno: per la prima volta nel cantone, infatti, viene presentato Moodle, il sistema open source di Learning Management più diffuso al mondo, che permette di creare e gestire qualunque tipo di formazione in ambito aziendale.

Il seminario si intitola “Introduzione a Moodle LMS – Modulo 1” e si rivolge ai responsabili e agli addetti del reparto formazione risorse umane e a chiunque gestisca la formazione aziendale. A organizzarlo e a erogarlo è una delle eccellenze ticinesi nell’ambito della sicurezza informatica e dell’e-learning: Security Lab, di Lugano.

“L’uso di nuove tecnologie multimediali permette di aumentare la qualità dell’apprendimento facilitando nel contempo la condivisione e la collaborazione” spiega Alessandro Carniato, Senior Instructional Designer di Security Lab e docente del corso insieme a Mario Calabrese, Insegnante di Ambienti Digitali in Apprendimento. “In tal senso l’interattività, la dinamicità e la modularità fanno dell’e-learning una modalità attraverso la quale la formazione in azienda raggiunge un nuovo livello in termini di efficacia ed efficienza.”

L’e-learning, metodo che fa uso di tecnologie multimediali e di internet per ottimizzare l’erogazione e la condivisione di conoscenze anche da remoto, è del resto un metodo sempre più diffuso e apprezzato a livello mondiale. I vantaggi che comporta sono inarrivabili, non solo a livello di efficacia e di misurabilità dei risultati ma anche dal punto di vista dell’efficienza organizzativa e della flessibilità offerte ai suoi fruitori. In particolare, il corso proposto da Security Lab si svolge in modalità “hands-on”, cioè con un approccio molto pratico che consente di sperimentare da subito e in prima persona le potenzialità di Moodle. Partendo dalle basi, i frequentanti impareranno a utilizzarne le funzioni più elementari, per poi, una volta presa confidenza con la piattaforma, applicare sul campo le competenze acquisite.

Security Lab mette a disposizione di ciascuno dei partecipanti al corso anche due benefit aggiuntivi: l’attivazione di un account sulla sua piattaforma Moodle, che resterà valido per trenta giorni e permetterà di continuare a esercitarsi per migliorare quanto appreso in aula, e la possibilità di consultare, per un mese intero, i due trainer, a cui sarà possibile chiedere delucidazioni e suggerimenti sull’utilizzo del tool.

L’appuntamento del 26 novembre rappresenterà quindi un’ottima opportunità per tutti coloro che fossero interessati a conoscere le nozioni principali di uno strumento informatico sempre più indispensabile per le dinamiche di erogazione formativa in azienda, in grado di aprire le porte a nuovi e sempre più performanti scenari di condivisione del sapere in ambito professionale.

