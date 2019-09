Conto alla rovescia per Voxxed Days Ticino, l’incontro tra esperti di programmazione

Mancano meno di due settimane a Voxxed Days Ticino, una opportunità di formazione per gli sviluppatori e l’occasione per partecipare a una network di professionisti di livello internazionale; un appuntamento da non perdere per analisti e progettisti di software.

Sabato 5 ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano, dalle 9 alle 18, la scaletta prevede trenta interventi di esperti, tra sessione plenaria, conference talks da 50 minuti e quickies da 20 minuti.

Tra i relatori più attesi c’è sicuramente Chris Thalinger: con oltre 14 anni di lavoro su Java Virtual Machine in Sun e Oracle, attualmente impegnato su Twitter, Thalinger propone una originale riflessione su di un diverso approccio alla programmazione, che privilegi l’ottimizzazione delle prestazioni al posto della continua ricerca di maggiore potenza di calcolo. Alessandro Giusti, ricercatore all’Istituto “Dalle Molle” di Studi sull'intelligenza artificiale dell’Università della Svizzera Italiana, approfondisce il machine learning con esempi concreti frutto di dieci anni di esperienza; Manfred Steyer, esperto della piattaforma Angular e Google Developer Expert (GDE), interviene su Web Components e Micro Apps; Amedeo Zucchetti, sviluppatore alla WellD di Lugano, illustra come creare un’applicazione «white label» in React, per generare app che condividono una struttura simile e contenuti comuni; Ivan Morgillo, senior developer a Mobimeo, esplora l’utilizzo di dati Arrow per creare API.

Evento organizzato da Ated - Ict Ticino, biglietti a partire da 195 franchi in vendita su voxxeddays.com/ticino; al termine «Beers and Networking» per scambiare opinioni gustando una birra artigianale. Info: e-mail info@ated.ch, telefono +41 91.857.58.80.