VisionaryTeen : we want you!

Ultimi posti disponibili per accedere a un evento nell’evento. Questo in sintesi il menu che attende il 18 settembre al Palazzo dei Congressi di Lugano per le ore 20.00 i partecipanti di Visionary Teen. Un format nuovo, ideato da ated – ICT Ticino, in cui il microfono di #visionaryday2019 passerà in mano alla generazione dei #centennials, che avranno la scena e la possibilità di raccontare il loro punto di vista su tecnologia e innovazione.

A guidare i nostri teen, Claudia, Lavinia, Giacomo, Pietro, Eliane e Rossana, due fra i presentatori più amati di Rete Uno: Ale Bertoglio e Danny Rauseo. A loro l’arduo e divertente compito di far decollare il dibattito coinvolgendo i #visionarypeople, selezionati per l’occasione. Ovvero, figure di rilievo sia in Svizzera sia all’estero, che dai loro diversi ambiti lavorativi e gradi di esperienza potranno raccontare e spiegare gli impatti concreti dell’innovazione tecnologica nella vita di tutti i giorni. Ma questa volta il punto di vista sarà quello dei giovani, di come sta cambiando la relazione fra i coetanei e la comunicazione con i propri genitori. Al centro saranno messi i temi maggiormente divisivi quali: lavoro, uso della tecnologia, valori, futuro, tempo, relazioni. A dialogare “on stage” ci saranno personaggi noti quali:

💫Christa Rigozzi: ticinese, criminologa, autrice di libri e presentatrice, Miss Svizzera nel 2007,

autrice del libro “ Selfissimo, tutto quello che ancora non sai di me”

💫Paola Mattioli, vive a Roma dove è docente di cinese e formatore stem con Codemotion Kids

💫Gianluca Grossi, nato a Bellinzona, giornalista-fotografo-regista, reporter in scenari di guerra

💫Valentina Testoni, mediatrice famigliare e delegata all'ascolto dei minori

💫Gaspar Torriero, docente e mentor di Ated4kids, consulente IT

💫Bruno Boccaletti, Giornalista tv, produttore, responsabile di settore presso RSI radiotelevisione svizzera

#VisionaryTeen prenderà la scena in chiusura del Visionary Day a partire dalle ore 20.00 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Il particolare format prevede, infatti, un dibattito intergenerazionale tra i #Centennials e alcuni esperti del settore innovazione, moderati da Ale Bertoglio e Danny Rauseo di RETE UNO.

Nella serata saranno messi a confronto differenti modi di pensare, stereotipi e pregiudizi. Il tutto valorizzato da contributi multimediali e domande dal pubblico che contribuiranno ad arricchire e stimolare il dibattito.

Per partecipare alla giornata e serata promossa da ated – ICT Ticino le tariffe sono le seguenti:

130 CHF Visionary Day

160 CHF Visionary Day e Visionary Teen

45 CHF solo Visionary Teen

Sono previsti, inoltre, biglietti collettivi per le classi pari a 125 CHF, una tariffa AVS per il Visionary Day pari a 35 CHF e una tariffa per le famiglie pari a 30 CHF per assistere alla Visionary Teen.