Conto alla rovescia per il Visionary day

Lugano, 21 agosto 2019 - A poco meno di un mese dal 18 settembre, si sono delineate le caratteristiche definitive di Visionary day, un appuntamento unico e un contenitore di esperienze, di momenti dedicati al futuro in cui convivono conferenze, workshop, track, test e simulazioni, momenti di formazione e di educazione aperti a persone di tutte le età.

E in occasione del Digital Day (3 settembre), e solo per quella giornata, sono state ideate due iniziative speciali per partecipare al Visionary day:

uno sconto del 10% a tutti quelli che acquistano il biglietto off-line il giorno del 3 settembre al desk ated – ICT Ticino in Piazza della Riforma;

un concorso dedicato a tutti quelli che acquistano il biglietto sia on-line che off-line, sempre il giorno 3 settembre, di cui faremo sapere i dettagli sui nostri canali social.

«Ad un mese dall’evento siamo in grado di fare le prime valutazioni sia qualitative che quantitative e annunciare le prossime iniziative - commenta Cristina Giotto, Direttrice e membro di comitato di ated – ICT Ticino.

Per quanto riguarda le conferenze abbiamo, infatti, completato il programma degli interventi: parteciperanno più di 20 relatori di profilo internazionale che tratteranno le tematiche legate alle tecnologie e al ruolo delle persone nel futuro che ci attende. Durante l’arco della giornata si svolgerà una tavola rotonda sulla tematica “smart city”. L’area espositiva ha superato le 35 postazioni e permetterà sia di osservare progetti innovativi che di provare le nuove tecnologie.

Mentre, negli stessi spazi, durante la giornata, saranno previsti momenti di incontro e di formazione per i ragazzi. Infine, il workshop organizzato da SUPSI tratterà di “innovazione e Industria 4.0”, il Track di Microsoft sarà dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione. Per quanto riguarda invece l’evento della sera “Visionary Teen” - conclude Giotto - si sta completando il panel dei partecipanti in modo che sia equamente composto da ragazzi giovani e adulti che possano animare il confronto generazionale sui temi della tecnologia e del futuro».

Al termine del periodo “early bird” sono stati venduti 150 biglietti sia per l’evento Visionary Day che Visionary Teen.

Le tariffe in vigore ad oggi sono le seguenti:

130 CHF Visionary Day

160 CHF Visionary Day e Visionary Teen

45 CHF solo Visionary Teen

Sono previsti, inoltre, biglietti collettivi per le classi pari a 125 CHF, una tariffa AVS per il Visionary Day pari a 35 CHF e una tariffa per le famiglie pari a 30 CHF per assistere alla Visionary Teen.

Grazie al patrocinio del Comune di Lugano e agli sponsor della Visionary day l’accesso all’area espositiva del Palazzo dei Congressi e la prova delle postazioni-simulazione è completamente gratuita e accessibile a tutti.

***

CHI È ated – ICT Ticino

Fondata il 19 novembre 1971 a Lugano, ated - ICT Ticino è un’Associazione indipendente attiva nel Canton Ticino, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT). Dalla sua fondazione ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni con più di 13.000 partecipanti a conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, corsi settimanali. Da diverso tempo l'associazione collabora con l’Università della Svizzera Italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e con la Scuola Superiore di Informatica di Gestione (SSIG) con l’obiettivo di promuovere la formazione dei soci. Grazie alla serietà dell'attività svolta sull'arco di quarant'anni di vita, ated – ICT Ticino è diventata un riferimento nel settore per le forze economiche, politiche ed istituzionali, favorendo il dibattito attorno alle tecnologie della informazione e ravvivandone l'interesse presso i giovani.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

CP 1261 – 6502 Bellinzona

Email: cristina.giotto@ated.ch

Phone: +41 79 253 79 52