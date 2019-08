Tra le competenze digitali del futuro anche il “coding” o “programmazione informatica”

Per affrontare al meglio la “trasformazione digitale” siamo tutti chiamati a investire nella formazione. È fondamentale che le aziende riescano a trovare risorse formate in maniera adegua dal punto di vista tecnologico.

Dall’alfabetizzazione digitale per arrivare allo sviluppo del pensiero computazione, alla base del coding, per consentire ai giovani di essere utenti attivi nelle tecnologie del futuro. Un processo mentale che aiuta nella risoluzione dei problemi in tutte le discipline.

Nata lo scorso anno la sezione inGAME di ated – ICT Ticino desidera dare un importante contributo nel far conoscere i videogiochi come mezzo per sviluppare competente tecniche e di espressione artistica e ispirare e far emergere nuove figure nell’ambito delle professioni legate allo sviluppo di videogiochi ma non solo. Incoraggiare e promuovere attività per creare e condividere competente legate alla programmazione fa anche parte della sua missione e per questo a fine mese partirà un primo corso di programmazione estiva proposto da Michel Palucci, mentor di ated4kids e di inGAME, Programmatore, Formatore FSEA.

Il corso è dedicato a tutti gli studenti che si apprestano a frequentare un percorso formativo in una scuola terziaria e a tutte quelle persone che intendono apprendere le basi della programmazione.

Durante il corso, grazie ad accenni di teoria e ad esercitazioni pratiche, i partecipanti affronteranno diversi argomenti come l'elaborazione di semplici algoritmi e l'implementazione di piccoli programmi scritti con il linguaggio C#.

L'obbiettivo è di fornire delle basi per poter affrontare con maggiore consapevolezza e profitto l'apprendimento di un linguaggio di programmazione.

Trattandosi di un corso introduttivo, per iscriversi non sono richieste nozioni di programmazione, ma si auspicano conoscenze di base dell'uso del computer e tanta voglia di imparare.

Da novembre invece un percorso completo di introduzione allo sviluppo di videogiochi 3D destinato a tutti coloro che vogliono apprendere delle solide basi di progettazione, programmazione e grafica 3D orientate al mondo dei videogiochi.

Impara oggi le competenze del futuro con noi.

Maggiori informazioni dal sito www.ated.ch