A Voxxed Days Ticino le nuove sfide per gli sviluppatori di software

LUGANO - Sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 18, al Palazzo dei Congressi di Lugano si svolge la quinta edizione di «Voxxed Days Ticino», evento riservato alla comunità degli sviluppatori di software per approfondire programmazione Java, HTML5, API, big data, cloud, intelligenza artificiale, infrastrutture IT e sicurezza informatica. L’evento è parte del circuito internazionale Devoxx, con il quale condivide l’obiettivo di divulgare contenuti di qualità a livello globale e locale.

Sono già in scaletta 27 interventi di esperti, rispettando il format «From developers, for developers», in un programma che comprende una sessione plenaria, le «conference talks», al mattino e al pomeriggio, con 6 relazioni da 50 minuti in contemporanea in quattro aule, i «quickies» da 20 minuti in 3 aule parallele e, al termine, l’appuntamento conviviale «Beers & Networking», per scambiare idee e opinioni gustando una birra artigianale. La maggior parte delle relazioni sono in lingua inglese, biglietto a partire da 195 franchi in vendita su voxxeddays.com/ticino; evento a cura di Ated - ICT Ticino, associazione operativa nel campo della promozione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.

«Voxxed Days Ticino - sottolineano gli organizzatori - è una giornata interamente dedicata all’approfondimento di sfide tecniche complesse ed entusiasmanti, con l’opportunità di incontrare persone con i nostri stessi interessi; è una grande occasione di confronto, formazione e condivisione tra professionisti ticinesi e non solo».

Alle quattro edizioni di Voxxed Days Ticino hanno partecipato oltre mille sviluppatori, provenienti soprattutto dal Ticino (60%) e dall’Italia (20%), oltre che da altre zone della Svizzera e da paesi europei. «Il nostro obiettivo - spiegano gli organizzatori - è anche quello di favorire la partecipazione di studenti, studentesse e gruppi di persone; inoltre desideriamo coinvolgere maggiormente le donne interessate a questi argomenti proponendo un evento a portata di mano».

Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail a info@ated.ch o contattare il numero +41 91.857.58.80.