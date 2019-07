Sconti “lunari” per Cyber PMI

Sono già passati 50 anni dal primo passo dell’uomo sulla Luna, dal primo passo dell’astronauta Neil Armstrong che, nell’ambito della missione Apollo 11, ha cambiato per sempre la storia dell’umanità: era il 21 luglio 1969. «Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità», questa è la frase celebre seguita all’allunaggio di 50 anni fa.

In occasione dell’anniversario dello sbarco sulla luna, la Basilese Assicurazioni SA Agenzia del Sopraceneri, offre uno sconto "lunare" del 15% su tutte le Assicurazione Cyber PMI stipulate entro il 31 luglio.

Baloise assicurazione Cyber PMI

Cogliere le opportunità digitali minimizzando i rischi

Il mondo di oggi è diventato una vera e propria rete e Internet svolge da tempo un ruolo centrale. Il progresso tecnico non conosce confini.

I dati elettronici sono importanti per le piccole e medie imprese. Tuttavia i sistemi di elaborazione elettronica dei dati e i processi di produzione collegati in rete sono esposti al rischio di attacchi hacker. Avete mai pensato ai rischi collegati ad un evento del genere?

Con la nostra Baloise Assicurazione Cyber PMI vi proteggiamo proprio da questi pericoli.

Con la nostra soluzione beneficiate di una copertura assicurativa completa contro tutti i rischi informatici. Proteggiamo la vostra azienda non solo contro i danni provocati da azioni criminali, come ad esempio hacking, malware ecc., ma anche da quelli provocati da errore umano, come ad esempio un errore di un collaboratore o di un fornitore di servizi esterno.

Per ogni ulteriore informazione, contattate il vostro Consulente di Fiducia, scrivete a sopraceneri@baloise.ch oppure sottoscrivete la polizza direttamente online al seguente link: http://bit.ly/baloise-cyber-pmi