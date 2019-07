Car pooling per aziende e comuni: funziona!

Si è ormai diffusa una sensibilità condivisa sull’importanza della “qualità dell’aria in Ticino” e sulla conseguente, immediata, necessità di introdurre "misure urgenti e strutturali più incisive" che stimolino le aziende a “fare la loro parte” proponendo il carpooling quale strumento efficace e tempestivo per ridurre traffico ed inquinamento.

Alla luce di questa rinnovata sensibilità, BePooler è orgogliosa di condividere i risultati eccezionali ottenuti in Ticino.

BePooler, la piattaforma per l’organizzazione di viaggi condivisi più innovativa d’Europa, Vanta oltre 6.500 utenti registrati di cui circa 1.500 utilizzano sistematicamente il viaggio in carpooling.

Nel solo Ticino si contano più di 500 viaggi condivisi e certificati settimanali.

Grazie ai rilasci delle nuove funzionalità (il prossimo 15 luglio) Bepooler triplicherà almeno i viaggi effettuati dagli utenti che già utilizzano la piattaforma ma che ancora non hanno completato “la migrazione” certificando la percorrenza chilometrica giornaliera ed i risparmi di Co2.

BePooler ha prospettive di chiudere il 2019 con un beneficio di oltre 500.000 km risparmiati in Ticino, che corrispondono a oltre 70.000 Kg di Co2 non emessa in atmosfera.

BePooler ipotizza che le efficienze ambientali corrispondano ad almeno 2.000CHF di risparmi annui per lavoratore coinvolto.

Forte di 4 anni di operatività ticinese BePooler ha sperimentato che un incentivo aziendale di 20CFH/mese (o equivalenti in parcheggi o buoni carburante) per dipendente arriva a quintuplicare l’adozione dei viaggi in carpooling. I benefici sono appunto di 2.000CHF/anno per lavoratore, cui si aggiungono la riduzione di occupazione di posti auto e la Tassa di Collegamento.

Oltre 20 Aziende Ticinesi hanno adottato Bepooler con cui è anche possibile fruire di locations con posteggi riservati al carpooling (incluse aree in territorio italiano ad uso dei lavoratori frontalieri). Si tratta di posti auto riservati e monitorati presso le aziende o le istituzioni, Park & Ride a Ponte Tresa nelle vicinanze della stazione FLP, Park & Ride a Stabio nel parcheggio della Stazione FFS ma anche prossimi accordi presso le zone di provenienza dei frontalieri per parcheggi riservati ai carpooler (per esempio Cantello, Porto Ceresio, Porlezza, etc.).

L’iscrizione alla piattaforma Bepooler è gratuita, come gratuita è la prenotazione posto auto riservato dove è anche possibile visualizzare le targhe dei veicoli che hanno prenotato il park pooling.

Gli automobilisti hanno costi del viaggio almeno dimezzati: Bepooler, infatti, provvede automaticamente al rimborso di almeno la metà delle spese sostenute dal conducente. Naturalmente, se i passeggeri sono più di uno, la spesa viene divisa in più parti e di conseguenza aumenta il risparmio! Equipaggi formati da parenti e amici che non intendono rimborsare le spese di viaggio al guidatore avranno presto la possibilità fruire della funzione friendly trip.

Le misure di carpooling sono compatibili con gli incentivi del Dipartimento del Territorio relative alla mobilità sostenibile, a cui possono accedere le aziende che implementano piani di Mobilità sostenibile. Grazie a BePooler condivide con le aziende report periodici certificando i viaggi condivisi e le percentuali di utilizzo dei parcheggi eventualmente messi a disposizione.

BePooler è attivo come leader tecnologico riconosciuto in Europa per il trasporto condiviso, e sta già operando fattivamente su un bacino allargato che investe la vicina Città di Milano e tutti i Comuni della Città Metropolitana con un progetto sviluppato vincendo un bando indetto dal Comune di Milano e ATM, che mette a disposizione di 48 posti auto nei parcheggi scambiatori di ATM.

Inoltre il trasporto intermodale condiviso potrà poi essere ancora enfatizzato grazie alle nuove funzionalità della piattaforma tra cui “BePooler Taxi” che, con Taxi Blu come partner d’eccellenza, consentirà di abbattere i costi individuali per singola corsa e allargare contestualmente il numero di utilizzatori del trasporto privato regolamentato.

BePooler è anche partner ufficiale per la modalità condivisa selezionato dal comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ha ottenuto svariati altri riconoscimenti internazionali, che lo pongono in posizione di assoluta leadership nel panorama europeo delle iniziative Smart Cities.

Contatto: BePooler SA, m.baruffini@bepooler.ch / info@bepooler.ch Tel. 091-600 9240