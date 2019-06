Visionary Day a Lugano, un viaggio nel futuro

Il 18 settembre 2019 si terrà a Lugano al Palazzo dei Congressi il Visionary Day, un appuntamento innovativo con le nuove tecnologie nella sua prima entusiasmante edizione ma già con un riscontro molto più grande delle aspettative.

Il Visionary Day è stato pensato e sviluppato con un format innovativo, unico sul territorio svizzero, con l’obiettivo di realizzare un evento esperienziale dove insieme all’intervento di professionisti del settore, si potranno toccare con mano le tecnologie del futuro.

Chi c’è dietro il palco del Visionary Day?

Dietro un grande evento ci sono sempre dei grandi professionisti, indispensabili per determinarne il successo. Sono di diversa natura le aziende che anche in questo momento stanno mettendo la loro esperienza e professionalità nella creazione di questo evento. Tutte realtà ticinesi altamente specializzate nel proprio settore, eccellenze del territorio che contribuiscono ogni giorno alla crescita di questa prima interessante edizione.

Un evento…è soprattutto Marketing.

Una di queste aziende Ticinesi si chiama Manthea, l’agenzia di Marketing che si è occupata dello sviluppo della concept strategy, del brand, della comunicazione e del marketing dell’evento. Manthea.ch è un’agenzia con sede a Lugano, specializzata in Marketing Strategico, Brand Management e Comunicazione Digitale a 360°.

Per scoprire i retroscena relativi alla pianificazione dell’evento abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Mirko Lunardon, founder & CEO di Manthea.ch, professionista operante da oltre 15 anni nel campo del Marketing Strategico, Branding e Media Management.

Mirko, ci racconti qualcosa di Manthea.ch, diventata ormai un punto di riferimento nel settore del marketing a Lugano?

Manthea è prima di tutto una “soluzione” ai problemi più frequenti che ho riscontrato nelle aziende di qualsiasi dimensione o settore negli ultimi 15 anni. Nasce dall’esigenza di poter sfruttare un settore Marketing di altissimo livello dedicato sia ad aziende strutturate, che a PMI locali e startup. Un team di professionisti in outsourcing che affrontano, sviluppano e sfruttano le tecniche più innovative e strategie più adatte ai loro scopi, affiancando aziende e imprenditori nella loro evoluzione.

Il nostro approccio al cliente è un metodo innovativo che vuole soddisfare le singole esigenze di imprese, appartenenti a qualsiasi settore, mediante soluzioni tailor-made volte al raggiungimento dei loro obiettivi e del loro nostro pubblico. La nostra assoluta priorità è quella di offrire servizi originali e cuciti su misura ad alte performance, poiché per noi ogni cliente, è unico.

Com’è nata la collaborazione di Manthea.ch con il VisionaryDay?

Inizialmente attraverso una chiacchierata ed un’intuizione di un gruppo di realtà territoriali davvero speciali. Prima fra queste l’associazione svizzera ATED, che da oltre 40 anni si occupa di temi legati all’innovazione tecnologica, ci ha chiesto inizialmente un opinione e un supporto per trasformare un’idea in un Evento di successo. E’ scontato dire che per noi è stato un onore prendere parte a questo progetto che si è rivelato fin da subito molto stimolante e con un buon concetto base da sviluppare.

La professionalità di Manthea ha giocato un ruolo determinante nella costruzione di un evento innovativo che vuole essere un punto di riferimento per la Svizzera italiana. Raccontaci qualcosa sul vostro operato e su come avete contribuito a trasformare in realtà il “Visionary Day”?

Il nostro lavoro si è subito concentrato sulla definizione del Brand e del Concept dell’evento in tutte le sue parti: dalla scelta dal Naming e dallo Sviluppo del Logo, per poi passare alla definizione dei suoi valori.

Subito dopo ci siamo dedicati alla creazione di una forte brand identity del progetto, step fondamentale per dar vita ad un evento professionale che abbia una certa rilevanza sul territorio. Un percorso più impegnativo ma molto più efficace per realizzare qualcosa di forte e duraturo. La scelta del nome invece è ricaduta su Visionary Day per la sua “provocazione”, lunghezza e connotazione evocativa.

Ogni iniziativa di successo nasce da un’idea e da una visione ben precisa. Il nostro obiettivo è stato quello di trasformare questo modello ideale in un brand facilmente riconoscibile in grado di coinvolgere il target di riferimento.

Nel nostro lavoro siamo sempre molto attenti a valorizzare quella che è la percezione che gli utenti hanno di un brand o di un servizio, anche con VisionaryDay ci siamo focalizzati su questo concetto cercando di comunicare sul territorio l’innovatività e l’unicità dell’evento.

La creazione di un'identità forte del progetto ci ha permesso sviluppare un piano di comunicazione ben dettagliato, di realizzare tutto il materiale commerciale necessario, la versione Mobile custom e la versione PC del Sito Web dell’evento https://www.visionaryswiss.ch/. Il sito multilingua è stato creato sfruttando le più moderne, veloci e innovative tecniche di sviluppo web.

Tutto gli strumenti di comunicazione dai cartelloni pubblicitari, alle presentazioni power point, ai roll up per finire ai volantini sono stati realizzati nel pieno rispetto dell’immagine del brand, mixando le competenze tecniche con la creatività applicata al marketing del team di Manthea.ch.

Per l’uscita ufficiale del Visionary Day abbiamo costruito anche un Video Rendering in 3D con lo scopo di trasmettere in pochi secondi “l’anima visionaria” del progetto e la sua natura tecnologica. Tutto lo sviluppo è riassunto nel nostro portfolio presente sul sito web ufficiale di Manthea.ch

Quali sono secondo te gli ingredienti indispensabili per realizzare un progetto di marketing di successo?

Di certo bisogna essere abili e saper rispondere alle sfide legate all’innovazione e all’evoluzione digitale e sociale che il mercato presenta ogni giorno.

Sulla base della nostra esperienza nel settore possiamo dire che la formula perfetta per raggiungere il successo è data dal saper trovare il giusto equilibrio tra ascolto delle esigenze del cliente, innovazione, creatività e competenze tecniche. L’esperienza in queste dinamiche è la variabile che realmente è in grado di accorciare o allungare esponenzialmente i risultati finali di queste attività.

Non deve mai mancare l'attenzione ai dettagli che è fondamentale per creare valore ed aumentare la percezione che gli utenti hanno di un brand, piuttosto che di un prodotto o servizio o di un evento. Per la buona riuscita di una campagna di comunicazione è fondamentale sfruttare al massimo tutti i canali promozionali utili a raggiungere e ad attrarre il nostro pubblico di riferimento: dal web ai social, agli strumenti offline per la divulgazione a livello territoriale.

Perché partecipare al VisionaryDay 2019?

La presenza al Visionary Day regalerà a tutti gli utenti la possibilità di entrare in contatto con le tecnologie del futuro, comprendendo come sta cambiando la nostra realtà e scoprendo le grandi opportunità che l’evoluzione digitale può offrire.

Oltre agli interventi di numerosi esperti e “Visionary” di tecnologie in diversi settori, sarà possibile accedere GRATUITAMENTE all’area espositiva dei “Progetti Innovativi” di questa Edizione 2019, dove grandi e piccoli, professionisti e studenti avranno la possibilità di toccare con mano le innovazioni del presente e del prossimo futuro.

Abbiamo suscitato la tua curiosità e vuoi essere presente all’evento? Riserva subito il tuo biglietto per prendere parte a questa intera giornata volta a scoprire cosa ci riserva il futuro tecnologico.