Sicuri in rete

Con un firewall sono sufficientemente protetto dagli attacchi che vengono dalla rete?

Si può già anticipare questo: un firewall è assolutamente necessario anche nella più piccola delle reti. A seconda della tipologia e della struttura della rete, nell'impresa i firewall vengono utilizzati nelle sedi più disparate. Sistemi operativi come Windows e MacOS includono un firewall su base software che protegge i singoli computer. Anche in questo caso si parla di desktop firewall o personal firewall. Le reti di piccole dimensioni sono spesso collegate a Internet tramite un router che offre anch'esso un firewall integrato. Nelle reti di dimensioni maggiori si lavora perlopiù con un firewall hardware dedicato, che offre prestazioni maggiori ed è in grado di elaborare un traffico di rete elevato. Per essere sempre protetti al meglio da nuovi virus e attacchi, è molto importante che tutti i firewall siano costantemente aggiornati.

Gestione professionale

Chi vuole occuparsi dei complessi dettagli della configurazione di un firewall sceglie Managed Firewall. Qui, un fornitore di servizi si occupa dell'intera gestione e il più delle volte mette a disposizione del cliente a noleggio anche l'hardware. Un firewall basato su cloud o un hosted firewall vanno ancora oltre. Non si tratta di apparecchi hardware, bensì di un servizio firewall erogato dal fornitore. Non bisogna acquistare o noleggiare hardware e non bisogna nemmeno occuparsi della manutenzione e delle riparazioni. Si acquista esattamente la prestazione firewall necessaria al momento a un prezzo mensile fisso e si ha così la possibilità di occuparsi delle proprie operazioni e dei propri clienti. Veniamo ora alla vostra domanda: anche se il firewall è ancora buono, non tutti i firewall sono in grado di eliminare le e-mail di phishing contenenti link a pagine web false o documenti infetti da virus. In questo caso può essere d'aiuto solo un firewall con servizi aggiuntivi come un filtro web e un antivirus (ad esempio Managed Security di Swisscom), ma possono esserlo soprattutto anche collaboratori ben formati e dotati di consapevolezza in materia di sicurezza.

www.swisscom.ch/it