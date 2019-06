Fine estate e inizio d’autunno tecnologico in città

Mesi di grande fermento per la nostra associazione alle prese con l’organizzazione di due grandi eventi dedicati a programmazione, innovazione e tecnologia.

Due proposte molto diverse tra loro che hanno un importante comune denominatore: i volontari e il prezioso sostegno della Città di Lugano, attraverso il Patrocinio dei due eventi.

La città di Lugano attraverso “Lugano Living Lab” intende sviluppare un ecosistema di innovazione aperta e diffusa attraverso nuove sinergie tra l’ente pubblico e quello privato e la nostra associazione è molto fiera di farne parte, pronta a mettersi a disposizione con grande entusiasmo e a fornire un contributo importante per incentivare l’attrattività e la competitività della nostra regione.

Voxxed Days Ticino è una conferenza indipendente, ad alto contenuto tecnologico, dedicata alla community locale degli sviluppatori, organizzata con il supporto di un gruppo di volontari che crede fortemente che per il Ticino sia un’opportunità incredibile per creare sinergie e per far cresce e sviluppare il business aziendale e le competenze del personale in ambito digitale.

La quinta edizione è prevista il prossimo 5 ottobre e porterà ancora una volta in Ticino i migliori sviluppatori dal resto della Svizzera e dal mondo. Ancora pochi giorni per acquistare il biglietto “Early Bird”.

Ma quest’anno, il 18 settembre al Palazzo dei Congressi, sarà anche la prima volta di Visionary Day. L’evento sull’innovazione e le tecnologie del prossimo futuro, proposto da un pool di persone appassionate che desiderano il meglio per il Ticino; un evento dedicato ad aziende, studenti, lavoratori, manager, imprenditori e in generale a tutti gli esperti ed appassionati di nuove tecnologie.

Visionary Day desidera offrire l’opportunità di comprendere meglio come stanno cambiando i cicli produttivi, l’assistenza alla clientela, la gestione delle risorse umane, il marketing e i processi aziendali nel mondo della quarta rivoluzione industriale e, soprattutto di vedere come la digitalizzazione può migliorare le performance, la produttività e la redditività dell’azienda.

Saranno tanti i momenti e gli spazi dedicati al futuro durante la giornata del Visionary Day.

Sarà presente un’area dedicata ai relatori che ci racconteranno la loro visione del futuro; uno spazio espositivo dove i visitatori potranno accedere gratuitamente per provare le nuove tecnologie ed infine la sera dalle 20.00, durante la Visionary Teen, sarà possibile ascoltare le testimonianze dei ragazzi di oggi che con i loro talenti costruiranno il mondo del futuro.

Infine, in una sessione parallela agli interventi dei relatori, verrà proposto un workshop sul tema Industry 4.0 organizzato grazie al progetto R.I.S.I.CO (Rete Integrata di Servizi per l’Innovazione e la Competitività) il cui scopo è migliorare i processi di innovazione e digitalizzazione nelle PMI, attraverso servizi di accompagnamento e formazione coerenti con le specificità organizzative e culturali di queste imprese.

Esso si rivolge a tre settori caratterizzati, sia nel Canton Ticino sia nel territorio di Como e Varese, da un diffuso tessuto di PMI che potrebbero trarre forti benefici da una collaborazione transfrontaliera nell’attivazione di comuni processi di innovazione di filiera: Meccatronico, Moda/Tessile, Scienze della Vita.

Stiamo preparando un finale d’estate e un inizio d’autunno speciale, all’insegna della tecnologia e del futuro nella speranza di offrire a tutte le persone che verranno a trovarci esperienze indimenticabili.

Maggiori informazioni:

https://voxxeddays.com/ticino/

https://www.visionaryswiss.ch/