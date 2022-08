L'importanza del ferro nell'alimentazione e dove trovarlo

Il corpo umano ha bisogno di circa 14 mg di ferro al giorno, ma questo numero varia dal sesso, dall’età e da condizioni particolari come la gravidanza o l’allattamento. Le donne, soprattutto nei giorni successivi alle mestruazioni, devono assumere un quantitativo maggiore rispetto agli uomini, per ripristinare la perdita avuta. In particolare, possono avere una carenza di ferro nel sangue, chiamata anemia sideropenica, le donne in età fertile, gli sportivi e le persone colpite da disturbi intestinali come il malassorbimento dei nutrienti e le intolleranze alimentari.