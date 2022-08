Il ruolo del calcio nell’organismo: perché è importante e in quali alimenti trovarlo

 In quali alimenti si trova maggiormente?

Il calcio è presente in moltissime verdure, soprattutto quelle a foglia verde come i cavoli, gli spinaci e la rucola. Inoltre lo troviamo nel sedano, nei finocchi e nei porri, nei legumi secchi, in molti pesci e molluschi, nella frutta secca come noci, nocciole e mandorle e soprattutto nella salvia e nel tarassaco.