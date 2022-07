Meteorismo: cause, sintomi e rimedi

Quando il gas si accumula nella parte superiore dell’addome, le cause sono da ricercarsi nell’eccessiva ingestione di aria attraverso la masticazione, spesso veloce e frettolosa oppure dal consumo di gomme da masticare o dal consumo di sigarette.

Quando il gas si accumula nella parte inferiore dell’addome, le cause sono da ricercarsi in una scorretta combinazione alimentare in grado di generare una fermentazione eccessiva nell’intestino oppure da un’incapacità dell’organismo di digerire uno specifico alimento.