Pressione alta: come tenerla bassa?

In molti casi, quando si ha un aumento progressivo dei valori pressori, non si hanno sintomi evidenti, come quelli elencati prima. Il corpo si abitua ad una crescita lenta ma costante dei valori pressori e non invia alcun segnale al corpo. Proprio per questo è importante tenere monitorata la pressione, soprattutto con l’avanzare dell’età e se vi è una predisposizione genetica.