La Jaguar F-Type si rinnova per il 2020

Nuovo "sguardo", novità fuori e dentro l'abitacolo. La Jaguar F-Type si ripropone con un corposo restyling, che coinvolge innanzitutto il frontale, ridisegnato da Julian Thompson: i nuovi, sottili "occhi" sono una decisa rottura col passato e, benché forse un po' più scontati, rendono il muso decisamente più aggressivo. Per il resto, la F-Type appare piuttosto invariata, eccezion fatta, al posteriore, per paraurti e gruppi ottici leggermente rivisti.

Aggiornati anche telaio e sospensioni, con nuove molle e barre antirollio e ammortizzatori adattivi ritarati. La F-Type è ora più rigida in particolare al posteriore e l'intervento del differenziale elettronico è stato rivisto per migliorare la trazione. Cerchi e pneumatici sono un po' più grandi e per la sola versione "R" sono disponibili i dischi carboceramici.

La novità più importante sta probabilmente in ciò che non troveremo più a bordo della F-Type: il sei cilindri. Jaguar ha infatti deciso di abbandonare entrambe le soluzioni V6 a favore dei soli modelli 2 litri a quattro cilindri e V8 di 5 litri; oltre alle P300 e P575, arriva quindi la P450 ad occupare il ruolo di mezzana nella gamma delle potenze di 300, 450 e 575 cv. Via anche il cambio manuale, con la sola opzione dell'otto rapporti automatico, con relativo software aggiornato grazie allo sviluppo della XE SV Project 8, che regala maggiore velocità e precisione. Trazione posteriore per tutte, integrale solo per la P575 (optional per la P450).

