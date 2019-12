Renault Clio, uguale soltanto nel look

Non ha bisogno di presentazioni e si può permettere di conservare un design del tutto analogo a quello della generazione precedente, sicura di incontrare lo stesso favore di pubblico. Eppure, la nuova Renault Clio, giunta alla quinta evoluzione dalla sua nascita, è tutta nuova – ora sfrutta il pianale modulare CMF-B – e, specie internamente, mostra un’evoluzione profonda.

Esteticamente ricorda in effetti il modello uscente…

Al primo sguardo, l’auto sembra la precedente ed anche le dimensioni sono rimaste praticamente le stesse; anzi, a ben vedere, “dimagrisce” di 12 mm in lunghezza, restando comunque oltre i quattro metri (4,05 m effettivi) e con larghezza quasi a quota 1,80 m. Numerosi dettagli rimarcano tuttavia un look più levigato e ripensato, con cofano motore vitalizzato da piacevoli nervature, frontale con mascherina e logo Renault maggiorati e gruppi ottici a led con luci diurne a “C”, una moda diffusa tra gli ultimi modelli. È leggermente inferiore anche l’altezza, in modo da conservare un profilo dinamico, mentre, come in precedenza, le fiancate sono mosse dalla bombatura che si accentua in prossimità dei passaruota; la coda è altrettanto simile ma, anche qui, è più raffinato il gioco tra le nervature di carrozzeria ed il volume dei gruppi ottici. Per un’impressione che, sull’allestimento di punta Initiale Paris della “nostra” 1.3 TCe 130 EDC (29'700 CHF; motorizzazione con listino a partire da 22'700 CHF), riesce a trasmettere anche un bel senso di ricercatezza, sottolineando la crescita di “appeal” di questa nuova Clio. Con prestazioni “intelligenti” su questa unità benzina turbo a iniezione diretta, di cubatura compatta ma dal cuore ben apprezzabile come già abbiamo potuto constatare a bordo della cugina Captur. Il quattro cilindri francese eroga qui un picco di 130 cv con una coppia massima interessante sia nel valore – 240 Nm – ma in special modo per il regime al quale viene espressa, già a 1600 giri a tutto vantaggio dell’elasticità di marcia. Standard inoltre, su questo allestimento, il cambio automatico a doppia frizione con sette rapporti.

Come cambia l’ambiente interno della vettura?

A bordo della nuova Clio si “vive” molto bene ed è proprio l’ambiente interno che fa segnare l’evoluzione più importante e distintiva di questa nuova generazione. L’arredo cresce nella qualità di materiali e finiture, offrendo un’accoglienza più piacevole all’intero equipaggio; seguendo le tendenze più recenti, la plancia lineare include un cruscotto molto raccolto (digitale) per svilupparsi prevalentemente in piano, includendo le sottili bocchette di aerazione nella zona di giunzione dove c’è spazio anche per inserti in tinta a contrasto; otto le tinte tra cui scegliere per l’illuminazione ambientale interna. Altrettanto originali la consolle centrale rialzata e ampiamente sviluppata, con ampie zone portaoggetti, nonché l’immancabile schermo centrale multifunzione, sviluppato verticalmente come è ormai tradizione in casa Renault. Il sistema Easy Link è di nuova generazione ed include, oltre alle interfacce smartphone complete, anche la connessione di rete 4G con navigazione TomTom ad aggiornamento in tempo reale e ricerca indirizzi Google. Resta la schermata iniziale riassuntiva a riquadri e, subito sotto, sono sempre presenti i comandi separati della climatizzazione automatica (solo monozona), per maggior chiarezza d’uso; sempre a pulsanti convenzionali sono affidati numerosi altri comandi secondari. Buona l’ergonomia anteriore, con poltrone confortevoli e posizione di guida ben personalizzabile, mentre posteriormente lo spazio specie per le gambe va calibrato con il posizionamento non del tutto arretrato dei sedili in prima fila; la stessa accessibilità posteriore è discreta, data la linea discendente del tetto che impone qualche attenzione in più con la testa. Soddisfacente invece il bagagliaio, con cubatura di base portata a 391 litri.

E al volante? Com’è la nuova Clio?

Altrettanto consistente il livello tecnologico offerto dalla Clio in tema di tecnologia di guida, con tutti gli ausili a disposizione inclusivi del regolatore di velocità adattivo completo di funzionalità stop&go (arresto e ripartenza automatica in coda) e della correzione attiva di traiettoria per restare in corsia; c’è anche il parcheggio totalmente assistito, che funzione in ogni configurazione di sosta. La guida “manuale” viene per ultima nella nostra prova ma non è per questo da trascurare: la Clio 1.3 TCe 130 EDC è agile in città, piacevole tra le curve dove sfoggia una confidenza diretta con tenuta elevata e buona rapidità nei cambi di direzione insieme a movimenti contenuti del corpo vettura, nonché rilassante grazie al cambio automatico ben calibrato in ogni situazione di marcia. Il brio consistente della piccola unità benzina, dall’erogazione molto rotonda, è sempre ben presente e non richiede pressoché mai un’eccessiva insistenza con l’acceleratore, consentendo in ogni caso una solida accelerazione (9 secondi per lo scatto 0-100 km/h) con punta massima elevata (210 km/h). E i consumi? Nessuna brutta sorpresa, anzi: nel nostro test su ciclo misto la francese si è rivelata piacevolmente parca, con medie attorno ai 6 l/100 km. Infine il comfort acustico, piuttosto curato – il motore, già di suo silenzioso, è pressoché del tutto isolato ad andatura costante – seppur con fruscii aerodinamici distinguibili.

