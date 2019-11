Hyundai i30 Fastback N, gustosa e pure “cattiva” a comando

"N". E' la lettera prescelta da Hyundai per identificare i suoi modelli dalla maggior caratterizzazione sportiva e la i30 Fastback 2.0 T-GDI non fa eccezione (39'390 CHF), sfoggiando un tono dinamico di notevole spessore insieme a diverse altre qualità.

La carrozzeria a cinque porte è sportiva a sufficienza?

Senza dubbio. Il design mette infatti d’accordo i toni sportivi decisi con una bella armonia d’insieme, che tra l’altro ha il pregio di valorizzare una tipologia di carrozzeria talvolta un po’ sottovalutata: la “hatchback” a cinque aperture, in realtà, può valorizzare la coda con la linea sinuosa e arrotondata del tetto – stile coupé – conservando allo stesso tempo tutta la praticità di impiego delle cinque aperture. La veste N Performance include naturalmente una fitta serie di dettagli che sottolineano con decisioni la particolarità del modello, senza esagerare: sottile linea di contorno rossa (stessa tinta delle pinze freno maggiorate), nella zona più bassa del profilo, ampie prese d’aria frontali, gusci degli specchi retrovisori e spoiler posteriore con finitura nero lucido e vistosi quanto riusciti cerchi in lega da 19 pollici. Senza dimenticare la particolare colorazione Shadow Gray, la stessa che distingue le i20 WRC impegnate nel Mondiale Rally. Per un colpo d’occhio d’insieme appagante. Insieme al look c’è naturalmente tanta sostanza, anche tecnologica, per valorizzare l’auto sul piano tecnico, insieme allo sviluppo dinamico estensivo affinato lungo i 20,8 km della Nordschleife (Nürburgring), dove ha sede il centro prove privato della divisione N Performance.

Solo potente o ci sono altre qualità per il due litri turbo benzina?

Un’auto con queste premesse invita senz’altro a prenderne quanto prima il volante ed eccoci dunque in marcia per saggiarne le qualità dinamiche. In primis viene il motore che mostra subito il suo carattere molto deciso, eppure anche docile ed elastico: due litri turbo da 275 con bella coppia massima di 353 Nm costante già da 1450 giri fino a 4700, che sale poi a 378 Nm (1750-4200 giri) con overboost. In modalità di marcia normale è dunque trattabilissimo e permette di “dimenticarsi” la marcia innestata, mentre lasciandolo distendere mostra una risposta ben decisa e reattiva. Che, nelle modalità più spinta N Mode (una sorta di Sport+), lascia ampio spazio ad una “voce” metallica e piena con scoppiettii in rilascio particolarmente forti ed aggressivi (realmente stile Gruppo N), coinvolgente come poche altre vetture sanno offrire. L’ideale da gustare specie nei tratti più guidati, dove accelerazioni secche e rallentamenti altrettanto decisi si fanno fitti ampliando di conseguenza la “sinfonia”. Già questo è un indizio di qualità superiore su una berlinetta sportiva, ed il cambio manuale non è da meno poiché sfodera un’eccellente manovrabilità con innesti secchi e rapidi anche quando lo si strapazza un po’ nella concitazione dell’azione; con un pulsantino al volante si può attivare anche la funzione di doppietta automatica, non veloce come sulle ultime Porsche manuali ma effettiva a sufficienza per velocizzare la scalata… ai più pigri con la pedaliera. Già che siamo sui piedi, la frenata è altrettanto rilevante, con pedale fermo dalla corsa ridotta una volta in appoggio, impianto dosabile al millimetro e forza di rallentamento da lode.

Quanta sportività permette la i30 N Performance?

Molta. La Fastback coreana dispone di semplice trazione anteriore ma, anche qui, la Casa mostra di aver lavorato davvero bene per convertire tutta la carica del due litri turbocompresso in accelerazione; il differenziale anteriore autobloccante include il controllo attivo della distribuzione di coppia (Corner Carving Differential) con intervento ben consistente che invoglia l’avantreno a chiudere con buona decisione la traiettoria di curva in uscita, mentre le sospensioni regolabili riducono notevolmente rollio e beccheggio per contribuire a precisione e “sveltezza” della vettura nei cambi di direzione. Dove un retrotreno regolato piuttosto sensibilmente, pur senza eccessi, contribuisce al meglio alla rapidità di azione: la coreana coinvolge il conducente, portandolo ad esplorare le proprie capacità – ed eventualmente i limiti dell’auto – con gioiosa progressione, anche attraverso uno sterzo piuttosto diretto e presente nell’intensità ma non stancante, che aiuta anche qui a “sentire” l’auto. Lo scatto da fermo è solido (c’è anche il programma di partenza assistita), 6,1 secondi per toccare da fermo i 100 km/h, la punta massima si attesta su 250 km orari. Consumi? Altini per la categoria, in media 10 l/100 km su percorso misto rilevato nel nostro test, ma è uno scotto che si paga tutto sommato volentieri per questa qualità di dinamismo. Con passo docile, la i30 sportiva sa in ogni caso rivelarsi anche una valida compagna di viaggio, piuttosto silenziosa ad andatura costante, non eccessivamente rigida nonché ben accogliente ed equipaggiata con ricchezza di materiali e dotazioni. I sedili sportivi sono eccellenti, completi di registro in profondità per la seduta, il volante include anche il tasto di attivazione diretta della modalità di guida N mentre a centro plancia lo schermo a sfioramento vanta una buona diagonale (8”) con servizi di interfaccia smartphone completi e funzionalità Live incluse per sette anni. E garanzia Casa di 5 anni a chilometraggio illimitato.