Sportività a tutto tondo per la Cupra Ateca

Non poteva cominciare meglio l’avventura del neonato marchio indipendente Cupra attraverso l’equilibrio e l’evidente dinamismo – ma anche la necessaria, benvenuta versatilità – conferite alla inedita Ateca sportiva da 300 cv: Suv completo che resta un punto di riferimento per prestazioni e intensità di guida, con costi di esercizio e prezzo che hanno il pregio di rimanere accessibili (47'500 CHF).

Sportiva con decisione, si fa ben amare anche nel quotidiano.

Contraddistinta da una veste estetica unica, che fa subito percepire l'esclusività del modello rispetto alle altre varianti a marchio Seat, la Ateca by Cupra resta allo stesso tempo lontana da ogni eccesso stilistico, confidando nei dettagli azzeccati – come le belle ruote da 19” che lasciano in primo piano l’impianto frenante maggiorato – per fare la differenza. Un po’ come accade scoprendone le qualità dinamiche al volante, che si confermano eccellenti anche sulle strade nostrane, dopo averne saggiato le caratteristiche sulle strade spagnole. Tanto il motore che l’assetto sono infatti configurati per garantire un impiego a tutto campo, all’insegna di una piacevolezza che resta costante, seppur con toni differenti. Nel traffico e nell’impiego quotidiano, dunque, si apprezzano le sospensioni dalla taratura più rigida ma comunque in grado di garantire un buon assorbimento, mentre l’erogazione del 2.0 TSI turbo spicca per elasticità e prontezza, permettendo di variare l’andatura molto rapidamente e sempre con un velo di gas; la sterzata a bassa andatura è molto pronta, contribuendo tra l’altro all’agilità in manovra e negli spazi ristretti. A bordo, il piacevole ambiente di tutte le Ateca è impreziosito con materiali e finiture specifici, più ricercati, nonché combinati ai sedili anteriori sportivi che garantiscono il benvenuto supplemento di sostegno laterale senza imporre eccessiva rigidità, con pregevole rivestimento in Alcantara. È altrettanto apprezzabile lo spazio riservato ai passeggeri posteriori, mentre la seduta leggermente rialzata favorisce una vista panoramica, come su gran parte dei Suv, pur senza nulla togliere al conducente la sensazione di integrazione col mezzo. Il comparto multimediale, molto curato su tutti i modelli del Gruppo Volkswagen, include il cruscotto digitale e l’ampio schermo centrale da 8”, oltre a tutti i sistemi di ausilio alla guida.

Precisa e reattiva: tra le curve l’auto “danza” con decisione.

Passando alle regolazioni sportive, la Ateca da 300 cv sfoggia un mordente deciso sia nell’erogazione della potenza, ancora più pronta e rapida, sia per le sospensioni, che guadagnano la rigidità necessaria ad incrementare a dovere la sensibilità di guida: spiccano in particolare maneggevolezza e rapidità nei cambi di direzione, sempre sotto controllo con lo sterzo preciso e la docilità di reazione della vettura, composta ma non inerte. Il tutto assistito dal cambio doppia frizione rapido e diretto e dall’impeccabile trazione integrale, che consente anche la gestione dei fondi a bassa aderenza tramite specifiche modalità di marcia, con altezza dal fondo stradale sufficiente (18 cm) anche per “assaggiare” senza affanni qualche accenno di fuoristrada. In scatto puro, la grinta consente di spingere i 1735 kg dell’auto da fermo ai 100 km orari in 5,2 secondi, con tanto di programma di partenza assistita (Launch Control). Altrettanto rilevante la punta massima di ben 247 km, mentre sul fronte dei consumi nel corso della nostra prova su percorso variegato abbiamo registrato una media d’uso attorno ai 9,5 l/100 km, tutto sommato in linea con le caratteristiche tecniche dell’auto.

