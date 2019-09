Harley-Davidson Touring e novità tecnologiche - Modelli 2020

SAN DIEGO - Per il 2020 Harley-Davidson propone nuovi modelli e nuove tecnologie. Oltre alla nuova Low Rider S di cui abbiamo parlato in precedenza, Harley-Davidson propone anche il nuovo modello CVO Tri Glide, la moto a tre ruote per eccellenza. Un'altra novità per il 2020 è il servizio HD Connect, un servizio di connettività cellulare su abbonamento per alcune moto Harley-Davidson. Inoltre presenta Reflex ™ Defensive Rider Systems (RDRS), una nuova collezione di tecnologie di controllo del motociclista per modelli selezionati che include il controllo trazione e ABS.

Vediamo nel dettaglio le nuove tecnologie.

RDRS (Reflex ™ Defensive Rider Systems) - è un insieme di tecnologie disegnate per migliorare le performance della moto, migliorando la trazione durante l'accelerazione, la decelerazione e la frenata.

Cornering Enhanced Traction Control System (C-TCS) - è progettato per impedire alla ruota posteriore di girare eccessivamente in accelerazione quando si va dritti o in curva. C-TCS è configurabile con le modalità selezionabili Rain, Standard e Off.

Drag-Torque Slip Control System (DSCS) - è progettato per gestire lo slittamento delle ruote posteriori e prevenire il bloccaggio delle ruote posteriori durante la frenata del motore, che può verificarsi quando il motociclista decelera su superfici stradali bagnate o scivolose.

Cornering Enhanced Electronic Linked Braking (C-ELB) - il sistema consente una frenata anteriore e posteriore più equilibrata.

Vehicle Hold Control (VHC) - applica e mantiene la pressione del freno quando attivata e impedisce alla motocicletta di rotolare dopo che il pilota ha rilasciato i comandi del freno.

H-D CONNECT - è un sistema basato su sottoscrizione (la moto ha una connessione cellulare) che connette i motociclisti alle loro moto tramite l'App di Harley-Davidson.

Funzionalità a disposizione:

Stato del veicolo: statistiche di guida, autonomia, status della batteria, tipo di guida (solo LiveWire)

statistiche di guida, autonomia, status della batteria, tipo di guida (solo LiveWire) Sicurezza avanzata: identificare la posizione del veicolo, notifica di sospetto furto, tracking del veicolo rubato

identificare la posizione del veicolo, notifica di sospetto furto, tracking del veicolo rubato Promemoria dei servizi e notifiche: intervalli di servizio pianificati, promemoria dei servizi annuali

intervalli di servizio pianificati, promemoria dei servizi annuali Stato di carica batteria e notifiche (solo LiveWire)

La nuova Road Glide Limited 2020

Spille verniciate, interno lucido della carenatura, manopole riscaldate, Slicer II Contrast Bright ruote e serbatoio. La nuova opzione di finitura nera per i modelli limitati 2020 Ultra Limited e Road Glide, danno a queste moto un aspetto custom oscurato direttamente dalla fabbrica.



Harley-Davidson Road Glide Limited - modello 2020

CVO 2020

Sono i modelli di punta di Harley-Davidson per stile e design.

Il nuovo modello CVO ™ Tri Glide si unisce ai modelli CVO ™ Limited e CVO ™ Street Glide nella gamma di motociclette CVO a produzione limitata e super premium per il 2020.



Harley-Davidson

Harley-Davidson- CVO Tri Glide - modello 2020



Harley-Davidson

Harley-Davidson Limited - modello 2020



Harley-Davidson

Harley-Davidson CVO Street Glide - modello 2020

Creati per i clienti più esigenti, i modelli CVO offrono finiture da spettacolo, avanzate tecnologia, componenti esclusivi e attenzione ai dettagli. Progettati e assemblati secondo gli standard di qualità di fabbrica e supportati dalla garanzia Harley-Davidson. Motore - Montano il più grande motore di Harley-Davidson: Milwaukee-Eight 117 (106cv) da 1923 cc a 6 marce che riesce a erogare 171 Nm di coppia. Categoria: Euro IV. Audio - "Boom! Box GTS" infotainment è installato di serie e per tutti i modelli CVO. Fari - di serie i modelli CVO Limited e CVO Street Glide montano fari Daymaker Adaptive che è il faro più avanzato mai sviluppato per una motocicletta Harley Davidson. Reflex Defensive Rider Systems (RDRS) - equipaggiamento standard su tutti i modelli CVO 2020.

Test Preview - Abbiamo percorso circa 180 km vicino a San Diego tra autostrada e strade in collina, provando diversi modelli Touring della casa di Milwaukee e i nuovi equipaggiamenti. Era una giornata stupenda per poter testare tutti o quasi i nuovi sistemi Reflex Defensive Rider System. Come detto in precedenza RDRS permette di frenare in modo più rapido e ottenendo prestazioni di frenata migliori in diverse situazioni di guida. Utilizzando unicamente la leva del freno o il pedale, il sistema C-ELB offre una frenata più bilanciata in modo da trasferire le forze di frenata e ottenere prestazioni ottimali sulla ruota anteriore e posteriore. Se collegato, l'applicazione della sola leva del freno anteriore farà sì che il sistema si applichi dinamicamente alla quantità di frenata posteriore. Applicando il pedale del freno posteriore da solo, il sistema si applicherà alla pinza anteriore sinistra. C-ELB tiene conto dell'angolo di inclinazione della motocicletta o dell'accelerazione laterale. C-ELB mantiene la proporzione della pressione del freno tra i freni anteriori e posteriori durante la frenata in curva per mantenere il percorso previsto dal motociclista. Durante il nostro test abbiamo provato appieno i nuovi sistemi e ci hanno convinti pienamente, soprattutto in curva dove ha avuto ottimi risultati. Il sistema VHC permette di mantenere la moto ferma per 5 minuti evitando di bilanciare. Le Harley-Davidson che abbiamo provato pesavano dai 370 kg e vi assicuriamo che il sistema di aiuto alla partenza è decisamente utile.

