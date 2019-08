Opel Insignia, arriva un nuovo 1.6 da 200 cv

Novità per la nuova Opel Insignia: arriva un nuovo motore a benzina di 1.6 litri da 147 kW/200 cv, un quattro cilindri sovralimentato che potrebbe rappresentare una delle proposte più coerenti con lo spirito della Premium tedesca. Già disponibile anche per la Grand Sport, lo abbiamo testato sulla più versatile Sports Tourer e si può abbinare sia al cambio automatico a sei rapporti (purtroppo niente otto rapporti) che al manuale a sei marce, a partire da 40.400 CHF.

Ne vale la pena?

Diremmo proprio di sì. Rappresenta un rapporto prezzo/prestazioni molto interessante, considerate le prestazioni consistenti ed omogenee che abbiamo riscontrato nella nostra prova su strada: in rapporto alla natura, alle dimensioni e alla “filosofia” della Insignia, questo motore si sposa molto bene con la vettura e appare decisamente più coerente rispetto al meno potente 1.5 litri da 165 cv; non tanto per le prestazioni pure (circa 8” nello 0-100 km/h e 235 km/h di velocità massima), quanto per il carattere e la coppia di 280 Nm disponibile fra 1650 e 4500 giri/min e il perfetto matrimonio con il cambio automatico a sei rapporti, sempre fluido e preciso e sufficientemente veloce.

I nostri rilevamenti, effettuati lungo il consueto mix di autostrada, urbano ed extraurbano, mostrano un consumo medio di circa 7,5 l/100 km. Le emissioni (138-143 g/km) sono tenute a bada da un filtro antiparticolato installato il più vicino possibile al motore, cosa che consente un'ossidazione ottimale delle particelle accumulate e il rispetto della normativa Euro 6d-TEMP. Inoltre, di serie c'è l’assetto regolabile FlexRide, che permette un velocissimo adeguamento automatico alle condizioni di marcia e dispone delle modalità “Tour” - morbida e rilassante - e Sport - che riduce i movimenti del corpo vettura incrementando stabilità e precisione di traiettoria.

Si dice che l'abito non fa il monaco, ma in questo caso dobbiamo dire che il carattere della Insignia corrisponde alle linee della sua carrozzeria, uno stile moderno, sportivo ma elegante che non eccede in un senso o nell'altro: alla guida non si riscontrano né troppo vigore, né troppa tranquillità, è insomma una compagna versatile, con numerosi pregi - al volante è molto piacevole, con uno sterzo consistente e diretto, ingresso in curva sicuro e preciso e una percorrenza priva di sbavature – e alcuni difetti – un cambio che potrebbe essere un filo più veloce.

Una Insignia sempre più completa

Nel corso di questi due anni di servizio, la Insignia di seconda generazione ha confermato l’obiettivo del ‘premium’ accessibile, specie nella versatile versione station wagon, con un nuovo stile, -200 kg, telaio e sospensioni evoluti, dimensioni generose (4,99 metri di lunghezza per la Sports Tourer), una dotazione tecnologica completa – a partire dai fari con tecnologia IntelliLux.

Il nuovo linguaggio stilistico non ha rinunciato ad una efficace penetrazione aerodinamica, anche grazie all’altezza ridotta (appena 1,50 metri di sviluppo verticale). L’abitacolo offre razionalità ed intuitività nella disposizione dei comandi, spazio generoso, buoni materiali e finiture, integrazione smartphone completa (Android Auto e Apple CarPlay, servizio OnStar (attivo 24/7).

I sedili anteriori ‘premium’ firmati AGR aggiungono inoltre le piacevoli funzionalità di massaggio e ventilazione, oltre a quelle più consuete. La cubatura del vano di carico è ampia, con un volume minimo di 560 litri ampliabile fino a 1665 litri e profondità utile di 2 metri e il portellone è ad apertura/chiusura automatizzata tramite movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Trovi la Opel Insignia da... Garage Della Santa SA via Franco Zorzi, 43 6500 Bellinzona +41 91 821 40 60 https://www.della-santa.com/