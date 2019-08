“Olimpo” di sportività anche per la Mercedes-AMG CLA 45 S

Se l’impatto con la nuova Classe A nella versione di punta AMG ci aveva stupito, non si può dire che la “cugina” a coda allungata da “grande” berlina sportiva compatta, lasci meno convinti: con la stessa meccanica in comune, la CLA promette e mantiene gli stessi livelli di… “fuoco e fulmini”. Seppur in tono un po’ diverso, dato che il carattere è sufficientemente differenziato per garantire, qui, un velo di maturità in più, in piena sintonia con la clientela di riferimento del modello, differente rispetto quello della cinque porte.



Come cambia il dinamismo della CLA rispetto alla cinque porte?

Nonostante le prestazioni “enormi” offerte dalla nuova meccanica, infatti, il dinamismo della CLA 45 è ritoccato e permette una maggior sensazione di stabilità proprio nelle condizioni di guida un po’ al limite, dove la A si mostra più agile e reattiva con il retrotreno: merito non soltanto della gommatura maggiorata sulla berlina-coupé (255/35 R 19 in luogo dei 245), ma anche dei 15 kg in più di peso in coda dovuti alla carrozzeria più abbondante (1600 kg totali) e controbilanciati da un’opportuna messa a punto dell’assetto. La guida che ne scaturisce non perde pressoché nulla dell’immediatezza apprezzata sulla cinque porte, ma tanto sul veloce che nei rapidissimi cambi di direzione effettuati con la miglior aggressività – il tutto debitamente provato al sicuro della pista, il bel tracciato saliscendi di Jarama subito a nord di Madrid – si apprezza una compostezza qui piuttosto granitica che non impone quasi mai delle correzioni rapide di sterzo. In questo modo, il sovrasterzo apprezzabile al volante rimane pressoché quello generato di potenza, in accelerazione: qui entra in campo la nuova meccanica curata dalla divisione AMG. La trazione 4Matic+ rielaborata in profondità, infatti, include diverse migliorie nella gestione della coppia motrice, che culminano nel gruppo posteriore ora dotato di due frizioni elettroidrauliche a controllo elettronico (Torque Control): questo permette non soltanto di ottenere l’effetto autobloccante ma anche di inviare “attivamente” la coppia desiderata su ciascuna delle ruote posteriori – nonché sulle anteriori, secondo una ripartizione ora molto più ampia tra i due assali – per influenzare traiettoria e movimenti dell’auto. Come sulla Classe A, il sistema include anche la modalità Drift Mode, che permette di giocare in tondo con il sovrasterzo di potenza generato dalla spinta inviata pressoché unicamente al posteriore: le gomme si consumano in fretta, ma il divertimento è assicurato.



Il motore stupisce, la nuova trazione 4Matic+ incanta…

Sempre della cinque porte rimangono pressoché invariate le altre qualità e caratteristiche di guida. Lo sterzo è dunque pronto e reattivo, ma anche un poco leggero quando l’impegno cresce, mentre la sensibilità appena sufficiente non aiuta nel dosaggio più fine delle correzioni, ma restando ad una guida stradale anche molto sportiva c’è da aggiungere che la CLA 45 S (versione più performante ed ambita; commercializzazione dal 19 agosto) si mostra precisa e docile ampiamente a sufficienza. L’assetto è regolabile e lascia spazio tanto alle reazioni rigide e piuttosto secche da pista che ad un assorbimento “sportivo” ma efficace per viaggiare nel comfort, mentre cambio e frenata sono entrambi da elogiare. Il primo, doppia frizione a otto rapporti, garantisce passaggi marcia dal feeling pressoché “gara” per rapidità e secchezza di innesto – resta un velo di ritardo in scalata –, mentre l’impianto frenante è tanto resistente alla fatica che modulabile e potente in modo avvincente. Il motore viene per ultimo, ma in realtà è tra le perle della vettura: oltre alla potenza specifica da capogiro, due litri appena di cilindrata per 421 cavalli, riesce ad offrire una gran coppia (500 Nm) ed un funzionamento rotondissimo ed elastico: a bassa andatura spinge pressoché qualsiasi marcia con vigore ed elasticità. L’allungo è naturalmente aggressivo, combinato ad una sonorità coinvolgente, mentre in scatto puro la CLA rinuncia ad appena 1 decimo nel traguardare i 100 km/h da fermo rispetto alla A con pari motorizzazione, richiedendo 4 secondi tondi. L’accoglienza di bordo è debitamente curata, con gli svariati dettagli dell’allestimento AMG ben integrati nell’arredo moderno nonché intonati per ricercatezza e qualità all’insieme dell’auto; berlina-coupé dedicata anche ai viaggi, la CLA più performante si rivela un’auto molto confortevole sulla distanza, dove tra l’altro si apprezzano tutti gli ausili attivi alla guida di ultima generazione. Come sempre spettacolari i due grandi schermi da 10,25” che racchiudono strumentazione e infotainment, mentre il volante di piccolo diametro con comandi diretti alle funzionalità sportive si combina ai pregevoli sedili più avvolgenti. Dietro, accedendo all’auto serve fare più attenzione alla curvatura accentuata del tetto, ma la libertà di movimento – quanto meno per due adulti – consente di apprezzare pienamente la vettura anche ad equipaggio completo.