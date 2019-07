C5 Aircross, il crossover Citroën che sposa il comfort

Direste che tecnicamente è parente, ma proprio stretta, di due concorrenti come Peugeot 3008 e Opel Grandland X? Sotto pelle sono in realtà quasi la stessa automobile, condividendo pianale e gran parte della meccanica, ma in effetti l’impegno delle tre marche per differenziare i modelli di ciascuna gamma è più che tangibile e consente all’ultima arrivata, la C5 Aircross, di vantare una spiccata originalità, davvero lontana da ogni forma di “parentela”.

La trazione è solo anteriore, ma l’auto pare bene equipaggiata…

Equilibrata nei volumi ma anche caratterizzata da un design d'impatto, la vettura presenta il consueto frontale carico di suggestione, con proiettori e mascherina sottili su due livelli, combinato alla forte verticalità d’insieme; nella zona inferiore, invece, il paraurti bombato richiama i volumi degli archi passaruota e delle fiancate, mentre la coda è rialzata con piccolo lunotto e gruppi ottici montati alti. Anche per enfatizzare l’aspetto “cross country”, che il crossover Citroën – dotato unicamente di trazione anteriore, al pari degli altri modelli PSA – interpreta piuttosto bene vantando in ogni caso un’altezza minima da terra di tutto rispetto, ben 23 cm (diverse 4x4 non arrivano a tanto), combinata al controllo di trazione avanzato Grip Control con diverse modalità di marcia specifiche per i fondi a ridotta aderenza. Per controbilanciare i volumi di carrozzeria, le ruote offrono diametri piuttosto importanti, spaziando da 17” a 19” a seconda di versioni ed opzioni. Le dimensioni sono invece pienamente centrate nella categoria dei Suv intermedi, con lunghezza di 4,50 metri, generosa larghezza di 1,84 m e altezza di 1,67 m. La personalizzazione estetica è un altro dei cavalli di battaglia della marca francese ed anche la C5 Aircross non si smentisce sotto questo aspetto, mettendo a disposizione ben trenta combinazioni per gli esterni grazie che alla combinazione tra le sette tinte principali e la possibilità di adottare il tetto in tre colori a contrasto, oltre a diversi altri dettagli.

Al capitolo comfort la Aircross vuole offrire di più. Ci riesce?

Nell’immaginario collettivo Citroën resta sinonimo tradizionalmente di comfort superiore, pensando alle storiche ID e DS a sospensioni idropneumatiche: da qualche tempo, la marca transalpina cerca di rinverdire questa connotazione tecnica e sulla C5 Aircross presenta in particolare le sospensioni dotate degli innovativi smorzatori idraulici progressivi, capaci di filtrare la strada offrendo un isolamento di qualità superiore. L’assetto di base è infatti particolarmente morbido e soffice, permettendo il famoso effetto “cuscino d’aria” sulle asperità stradali, mentre gli smorzatori intervengono nelle sollecitazioni più ampie per offrire un freno adeguato e limitare i movimenti altrimenti ampi del corpo vettura. L’effetto pratico, al volante, è senza dubbio tangibile e si traduce in un costante invito al relax, che la vettura interpreta al meglio: in curva è docile ed appoggia piuttosto in fretta, ma non ha una vocazione sportiva prediligendo le andature briose, senza nervosismi. Le prestazioni sono in ogni caso di tutto rispetto con la motorizzazione al vertice di gamma, turbodiesel due litri da 180 cv con cambio automatico a otto rapporti: lo scatto da fermo ai 100 km orari richiede solo 8,6 secondi e la punta massima è di 211 km/h, mentre i consumi sono senz’altro interessanti avendo noi stessi potuto registrare medie di poco superiori ai 7 l/100 km su percorso misto. L’erogazione del diesel francese è quella conosciuta; il borbottio al minimo è un po’ evidente e la spinta si esaurisce presto, ben prima dei 4000 giri, mentre ai regimi intermedi l’erogazione è rotonda e vivace, al pari dell’elasticità. Comodo il cambio a convertitore di coppia (della giapponese Aisin), seppur non troppo reattivo in scalata quando si vuole riprendere senza affondare fino al kick-down. La silenziosità di marcia è invece pregevole a tutte le andature, con il corredo completo di ausili attivi alla guida che completa degnamente il capitolo comfort: la C5 Aircross è piacevolmente “viaggiosa”, volendo azzardare un neologismo.

Un’auto ideale per le lunghe percorrenze. Con che livello di accoglienza?

Altrettanto piacevole l’impatto con l’abitacolo, corredato di un buon livello di originalità, senza inutili eccessi: l’atmosfera è ben piacevole, anche se ricercata giusto a sufficienza nei materiali – non mancano estese superfici in plastica economica – nonché molto ergonomica, con il guizzo del comodo tunnel centrale ampio e rialzato che al suo interno mette a disposizione un ampio spazio refrigerato. Menzione alle poltrone anteriori Advanced Comfort, dotate di imbottitura supplementare in schiuma per garantire ulteriori qualità di sostegno ed assorbimento: sono in effetti particolarmente comode, lasciandosi perdonare i rivestimenti in pelle privi di traforazione né ventilazione (inevitabilmente caldi d’estate) ed il piano di seduta non enorme in profondità. La posizione di guida è di contro ben personalizzabile (può risultare appena incassata per i meno alti, ma si può giocare sul registro in altezza) ed è piacevole il volante di piccolo diametro, che suggerisce agilità. Dietro non mancano le bocchette di aerazione dedicate e lo spazio per gambe e testa è ben sfruttabile, mentre il divano stesso è regolabile nell’inclinazione degli schienali nonché longitudinalmente per 15 cm. Ampio il vano di carico, da 520 a 1630 litri. La strumentazione è affidata al cruscotto digitale da 12,3” cui si aggiunge lo schermo centrale da 8” a sfioramento che racchiude navigazione, infotainment e diversi comandi secondari, tra cui i controlli della climatizzazione: per regolare la temperatura è dunque sempre obbligatorio un doppio tocco, meno pratico dei classici comandi dedicati. Completa la dotazione di funzionalità e connettività.