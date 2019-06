X7, lusso tecnologico BMW al top di gamma

La Cina è vicina. Gioco di parole se volete abusato ma, specie in campo automobilistico “premium”, in verità mai così attuale: è il mercato più importante ed influisce in maniera diretta, ormai, sullo stesso design delle nuove automobili, giustamente adeguate ai gusti che vanno per la maggiore. Si spiega così, ad esempio, il “doppio rene” BMW cresciuto in maniera più che evidente in dimensioni e vistosità sul restyling della Serie 7 e su questo stesso Suv top di gamma, l’inedita X7 che abbiamo guidato attraverso parte dell’Europa centrale nel tour di presentazione. Ma se vi piacciono look deciso e voglia di importanza in questa categoria, l’inedito modello di Monaco fa per voi, incluse le dimensioni da prima classe: 5,15 metri di lunghezza, 1,81 m in altezza e 2 metri giusti giusti in larghezza - specchi, naturalmente, esclusi.

Il frontale in special modo è davvero vistoso: non si passa inosservati…

Linee ben definite, quasi scolpite, frontale prominente e grande imponenza d’insieme firmano dunque un design quasi senza compromessi, lontano anni luce dal concetto di “understatement” concepito com’è per farsi notare pressoché ovunque, tanto più attingendo alla vasta gamma di opzioni per corredare l’auto con le ruote di massima dimensione, 22”, in luogo di quelle standard da 20”. Del resto, la X7 completa l’alto di gamma BMW nel comparto Suv (o per meglio dire Sav nel linguaggio della Casa di Monaco, che sta per Sport Activity Vehicle) nasce per essere l’ammiraglia senza compromessi della gamma X ed è votata ai Paesi che più sono in grado di assorbire stile e dimensioni di questa caratura: Asia e Nordamerica. Dal vero, ad ogni modo, l’auto non è così eccessiva e vanta anzi una bella armonia d’insieme, giusto sporcata nella vista posteriore dal forte contrasto tra le fiancate pressoché verticali e la forte inclinazione dei montanti del tetto; quanto ai contenuti, a bordo si trova solo il meglio della produzione BMW, sia quantitativamente – spazi sconfinati su tre file di sedili, anche con poltrone anteriori e centrali individuali – sia qualitativamente, con meccanica e tecnologie digitali al massimo livello.

Al volante? Nonostante il peso, preparatevi alle emozioni.

Niente di meglio della poderosa M50d (da 130’800 CHF), diesel di punta, dotata del tre litri turbodiesel “curato” M Performance con sovralimentazione a doppio stadio assicurata da ben quattro turbocompressori (due piccoli per le basse pressioni e due grandi per le pressioni elevate), per prendere confidenza con la X7. Sensori avanzati e telecamere di ingombro rendono le manovre di uscita dal parcheggio più semplici di quanto non appaiano in realtà, mentre con un velo di gas si è subito in movimento, con agilità e rapidità; l’inerzia dei 2460 kg della vettura praticamente non è avvertibile. C’è un buon motivo per questo: oltre alla potenza, anche la coppia è “mostruosa”, con un picco di 760 Nm costante tra 2000 e 3000 giri, fascia di regime che l’eccellente trasmissione automatica a otto rapporti consente di mantenere praticamente in ogni condizione d’uso, agevolando al massimo la presa di velocità. Affondando con decisione l’acceleratore, si chiamano poi in causa direttamente i cavalli, ben 400 – a 4500 giri – per consentire a questo Suv full-size uno scatto da fermo degno se non migliore di tante sportive: da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi, con velocità massima autolimitata a 250 km/h. Il tutto con consumi dichiarati quasi straordinari per peso e dimensioni in gioco, stante l’omologazione WLTP ad appena 7,4-7,0 l/100 km. Al capitolo dinamismo, ancora una volta la grande X7 colpisce nel segno, sfoggiando un’autorità superiore alle aspettative anche impegnata tra le curve: agilità e maneggevolezza sono più che discrete, ma permettono precisione di traiettoria ed una certa rapidità nei cambi di appoggio, anche grazie alle sospensioni regolabili (con elementi pneumatici) e alla trazione integrale xDrive che privilegia la spinta al posteriore ed integra, su questa M, anche il differenziale posteriore a slittamento limitato. Inoltre, figurano dotazioni aggiuntive che possono incrementare ancora di più il carattere della vettura: sterzata integrale e stabilizzazione attiva del rollio per gli amanti della sportività, pacchetto Off-Road per incrementare la motricità sui fondi a bassa aderenza. Dove la vettura si può avventurare forte di un’altezza minima dal terreno di 22 cm, rialzabile di ulteriori 40 mm.

Lussuoso salotto per sette, meglio ancora in sei su poltrone singole.

Comfort ed isolamento dal mondo esterno, naturalmente, costituiscono la qualità più ricercata ed apprezzabile del modello insieme a scatto e riprese di altissimo livello, cui si aggiunge il plus della sistemazione a bordo rialzata e imponente: grande silenziosità e sospensioni stile tappeto volante permettono lunghe percorrenze in relax di qualità superiore e le possibili, piccole distrazioni prese in carico dai sofisticati ausili attivi. Che possono includere non soltanto il regolatore di andatura attivo con fermata e ripartenza estesi a 30 secondi, ma anche aiuti “minori” ma non meno importanti come gli assistenti alle corsie prioritarie o ai sensi unici, l’aiuto alle manovre di evitamento ostacolo, i parcheggi automatizzati e tanto altro ancora. L’ambiente è sontuoso per spazio, qualità delle finiture e connettività digitale di ultima generazione, conservando lo stile consueto BMW; i sedili anteriori offrono regolazioni meticolose e le funzionalità di massaggio, mentre appare particolarmente conviviale e riuscito l’ambiente salotto realizzato con le quattro poltrone individuali. Tutti i comandi sono elettrici, incluso l’accesso alla terza fila (a scomparsa) che muove tutti i sedili del lato interessato per garantire la miglior accessibilità. Il vano di carico tiene a sua volta fede alle aspettative garantendo una cubatura interessante anche con sette persone a bordo (326 litri) ed arrivando ad oltre due metri cubi abbattendo anche la seconda fila (2120 litri).