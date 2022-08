Mini Cooper SE, ecco la cabrio

Unica, ma affascinante. È la versione cabrio della Mini Cooper SE, l’elettrica del brand inglese. Per ora non è in programma una produzione in serie o in una vera edizione limitata: la Mini elettrica cabrio è un esemplare unico, voluto da Mini per festeggiare la sua presenza negli Stati Uniti. Ma mai dire mai: chissà che i vertici dell’azienda appartenente al gruppo BMW non cambino idea e decidano di renderla un’auto della loro gamma.