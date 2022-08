Porsche lavora alle auto e-fuel

Secondo quanto dichiarato dal CEO Oliver Blume, la casa tedesca ha in programma di esplorare tecnologie alternative con carburanti sintetici e sostenibili, i cosiddetti e-fuel, da utilizzare in normali motori endotermici. Blume ha naturalmente chiarito che questa strada sarà percorribile solo se gli e-fuel verranno prodotti in maniera industriale in modo che il loro prezzo possa essere davvero competitivo.