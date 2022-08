Fiat 500 Elettrica 3+1: la piccola elettrica che riesce a divertire

In città abbiamo apprezzato molto la guida One Pedal che consente di gestire accelerazione e decelerazione agendo sullo stesso pedale: al rilascio il recupero di energia è massimo e questo fa decelerare la vettura fino all’arresto completo. Le tre modalità di guida rendono questa vettura molto versatile. Con la modalità Normal l’auto si comporta come un qualsiasi mezzo a combustione interna con cambio automatico, ma con la sorpresa delle prestazioni: 87 kW di potenza pari a 118 CV, 220 NM di coppia, disponibile in modo istantaneo e accelerazione da auto sportiva da 0 a 50 km/h in 3 secondi e 1, e da 0 a 100 in 9 secondi. Nella modalità Range, la Nuova 500 offre invece la possibilità di guidare con un piede solo. Questo stile, ideale per l’uso urbano, consente un elevato recupero di energia. Quando l’autonomia è al minimo si può passare alla modalità Sherpa che consente infine al guidatore di arrivare a destinazione ottimizzando le risorse disponibili. Interviene su più elementi per ridurre al massimo il consumo energetico della vettura, proprio per assicurare il raggiungimento della destinazione impostata sul navigatore o della colonnina di ricarica più vicina.