Audi RS e-tron GT: bolide 100% elettrico da 600 cavalli

La RS è la versione più potente della e-tron GT grazie ai due motori elettrici disposti uno per asse, che riescono a erogare un massimo di 646 CV (con il boost da 50 CV per 2,5 secondi) e 830 Nm di coppia. Ciò consente alla GT di scattare da 0 a 100 chilometri all'ora in 3,3 secondi e di raggiungere i 250 km/h. Non manca il launch control per un massimo di 2,5 secondi che aumenta la potenza di quasi 50 CV. La coppia istantanea della RS è davvero sorprendente e c'è la tentazione di premere il pedale dell'acceleratore e partire, per poi ripetere la procedura solo per sperimentare la spinta che comprime il petto.