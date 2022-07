Lo yacht ibrido di Cupra

Ora quel progetto compie un passo in avanti verso la sostenibilità: nasce, infatti, la D28 Formentor e-HYBRID, una versione ibrida in cui il motore da 400 Cv viene affiancato da due propulsori elettrici retraibili da 15 kW che consentono all’imbarcazione di solcare il mare anche in modalità completamente elettrica, a zero emissioni, evitando dunque anche le restrizioni in bracci di mare o laghi che vietano la circolazione alle tradizionali barche a motore.