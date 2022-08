RC, sigla magica per tre MV Agusta

Per aumentare manovrabilità in corsa, la F3 monta steli forcella con trattamento avanzato che riducono l’attrito, mentre le ruote sono alleggerite del 10% e offrono un momento di inerzia inferiore del 7%. La Dragster RC SCS, la cui tiratura arriverà a 300 esemplari (come la Turismo Veloce) è una naked con motore tre cilindri 800cc realizzata con materiali preziosi, utilizzati però non solo per fini estetici: la fibra di carbonio rende la moto leggera e resistente, le ruote forgiate aiutano a ridurre le masse non sospese e rendono questa MV Agusta agile nei cambi di direzione. Il racing kit, inoltre, prevede il terminale di scarico SC-Project in titanio e la centralina con mappatura ottimizzata.